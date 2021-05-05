正被還柙的民主黨前主席胡志偉，日前打算向懲教署申請外出，為亡父奔喪。《蘋果》今日報道，有民主黨中人指署方拒批，並打算只准胡以視像方式送別亡父。懲教署今日發聲明，確認署方以為保懲教人員、在囚人士及公眾安全為由，不批准有關申請，改以視像方式讓胡參與喪禮。

《蘋果》今日報道，有民主黨成員批評懲教署拒絕讓胡志偉送別亡父做法是不近人情，並質疑屬政治決定後，懲教署今早即發出聲明，點名回應《蘋果》報道，指該署近日留意到胡志偉父親喪禮的日期、時間及地點，較早時被社交媒體廣泛報道，網上亦有人號召喪禮當日到場支持，所以「經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全，署方決定不批准有關申請。」

署方續稱，對在囚人士家人離世深表同情，所以希望提供其他可行途徑作出協助，指「近年，署方致力發展智慧監獄，傳輸視像訊息是其中一項主要發展範疇。有見及此，署方決定應用有關科技，首次安排以視像方式參與喪禮讓在囚人士考慮。」

懲教署亦表示會一視同仁，按現行保安機制處理所有在囚人士提出相關申請。根據《監獄規則》第17條，署方會考慮在囚人士的所犯罪行、保安風險、押解路線、地點安全等各項保安因素。

邵家臻質疑因政治問題拒批：黃藍係顏色 但生死係人命

關注囚權組織「石牆花」創立人、立法會前議員邵家臻指，懲教署向來有指引處理在囚人士奔喪，「着咩衫、縛腰鍊等，都有晒安排、指引，一啲都唔會亂」，他亦相信若署方批准胡志偉外出奔喪，並呼籲外界不要到場，外界也會答應，故質疑署方不批准胡的申請「係政治問題，係願唔願意做嘅問題。」

對於署方表示致力發展智慧監獄，並安排胡以視像方式參與喪禮。邵家臻批評不近人情，所謂的智能監獄「可能只係用電話，隔住個mon（螢幕）睇，咁低智嘅嘢係貽笑大方，點智能監獄都比唔上人性監獄」。他強調：「黃藍係顏色，但係生死係人命。」

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