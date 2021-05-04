經常牙肉痛或是上火的表現，中醫師表示，牙肉腫痛困擾多數與火氣積聚有關，當中以虛火為主較多，尤其是經常捱夜開OT、睡眠不足的人，一般伴隨瞓得差、生痱滋等表現。根據虛火、實火分類煲飲下火茶及適合湯水，加上按揉合谷穴等穴位，可急救牙肉痛。

睡眠不足易有虛火致牙肉腫痛

註冊中醫師胡沛峰表示，在中醫角度，牙和牙齦的問題都與脾胃、腎等臟腑有關，當身體出現火氣積聚的現象，就會循胃往上擾牙齦口腔，令人容易牙肉腫痛。臨床上每個星期都有病人因牙肉痛求醫，以文職打工仔為主，特別是需要長時間工作、「要趕project、趕deadline」人士，如從事會計行業，容易在捱夜、唔夠瞓或失眠期間出事，中醫認為當人體睡眠不足兼壓力大，會容易有虛火，令人受牙肉腫痛困擾。另一情形的虛火會發生在老人家身上，長者本身腎氣不足，若睡眠質素差、夜尿多，會令虛火上浮，加上會有牙患問題，加劇牙肉腫痛的出現。

實火引起的牙肉腫痛，與飲食習慣有密切關係，例如常吃太多煎炸、熱氣食物，或有時候吃多了屬於濕熱性質的食物，如榴槤、荔枝、芒果、菠蘿、龍眼等當造水果；咖啡、奶茶等，導致脾胃積熱，出現實火帶來牙肉腫痛症狀。過往亦曾經有女病人每逢與朋友外出應酬，都揀打邊爐、韓燒等容易熱氣上火的飲食，每當打邊爐2、3次後，便會牙肉腫痛出事要求診。病人本身都有牙齒上的問題，包括智慧齒未有完全長出來，導致有關位置容易藏污垢和發炎。臨床診斷認為女病人有脾胃積熱問題。

至於實火、虛火點樣分不妨留意以下症狀：

【虛火引致牙肉腫痛】病情會反覆發作，但原因不明。患者會覺得牙肉隱隱作痛，但牙肉顏色並非很紅，伴隨神疲乏力、氣短懶言、頭身困重等症狀，甚至有機會伴隨腰膝痠軟、容易頭暈、口乾舌紅等表現。

【實火引致牙肉腫痛】牙齦邊緣紅腫、刷牙時容易流牙血、牙齒或牙齦可能會痛，伴隨心情煩躁、口臭、口乾口渴、小便黃及大便灼熱乾結等症狀。

要減少牙肉痛發作，胡指要少吃煎炸、熱氣食物，尤其狀態不佳、牙肉腫痛期間。每當捱夜、唔夠瞓便會出事的人，更加要留意睡眠時數及質素。濕熱食物、咖啡奶茶都要盡量減少。要急救牙肉腫痛，胡醫師推介虛火人士於發作時，可煲「柑桔地冬茶」飲用，此茶療具清退虛熱、養陰生津功效；材料有生甘草、谷精子、麥冬、生地及桔梗；可每星期飲3次，至症狀減退為止。

病人日常可煲熟地薏米湯，有助滋陰清熱、利水消腫，可每星期飲一次。實火人士牙肉痛時，可煲飲「牛蒡解肌茶」可疏風清熱、瀉火消腫，材料有牛蒡子、玄參、白芷、蓮子心、薄荷、丹皮及綠茶。日常可煲「苦瓜黃豆排骨湯」，有清熱解毒、利濕健脾作用。按揉穴位都有急救止牙肉痛作用。容易牙肉腫痛的人，平時又可用淡鹽水漱口作預防。

推介4個穴位急救牙肉痛按揉這些穴位，有助疏經通絡及止痛：

合谷穴：手部虎口位置，可順逆時針各打圈按揉10次，適合虛火及實火人士

液門穴：無名指與尾指之間的凹陷處，可向手腕方向推10次，適合實火人士

翳風穴：耳垂後下方的凹陷處，可順逆時針各打圈按揉10次，適合實火人士

太溪穴：內踝尖與跟腱連線的中間點，可順逆時針各打圈按揉10次，適合虛火人士

【柑桔地冬茶】

功效：清退虛熱、養陰生津

適合人士：虛火牙肉腫痛

材料：生甘草及谷精子各2錢、麥冬及生地各3錢、桔梗1錢

做法：洗淨藥材後連同400毫升水煲滾，轉文火煲5分鐘即可。或放保溫壺加200毫升熱水焗20分鐘。

【牛蒡解肌茶】

功效：疏風清熱、瀉火消腫

適合人士：實火牙肉腫痛

材料：牛蒡子及玄參各2錢，白芷、蓮子心、薄荷及丹皮各1錢，綠茶3克

做法：牛蒡子、玄參、丹皮、蓮子心及白芷洗淨後，連同400毫升水煲滾後，加入薄荷、綠茶沖泡即可

註：可每星期飲用3次，至症狀消減

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