【本報訊】患有自閉症的14歲智障男童，五年前於葵涌私營院舍「康橋之家」墮樓身亡，經過六日死因研訊，陪審團昨一致裁定男童死於意外。研訊揭露私營院舍人手不足、設施欠妥、監管不足等弊病。死因裁判官黃偉權昨引導陪審團時，朗讀社署殘疾院舍的實務指引，內容提及「提供支援、安排活動，讓院友發展潛能及增進身心健康」，直言只是一幅美麗與宏觀的圖畫，惟「咁嘅人手比例」，實在是巧婦難為無米炊，質疑指引與現實有一定距離。黃官直言，要關注的不是宏觀而空泛的計劃，而是如何落實相關措施，否則難以成就大同世界。

墮斃男童梁子駿2016年8月23日被發現倒卧在葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷，當時3樓的康橋之家窗門被打開，窗花損毀。兩男三女陪審員昨退庭商議兩個半小時得出裁決，並針對勞工及福利局、社署及康橋之家三方面，提出共16項建議（見附表）。

倘入住特殊校 或免釀悲劇

死因裁判官黃偉權昨開宗明義指，代表家屬的大狀認為事件源於人為疏忽所致，更指控康橋之家的更表屬偽造等，惟死因庭權限有限，無權就研訊中觸及的民事或刑事責任及賠償作出探討。黃官總結證據指，子駿事發前一晚並不想回康橋之家，「呢個係一個難過嘅地方」，但媽媽別無選擇下，仍將他送回康橋。子駿媽媽對康橋有很多不滿，但只能啞忍，因她害怕一旦提出質詢，「驚（康橋）唔收子駿」，回家又與父親有磨擦。

以子駿的情況，黃官認為理應入住有寄宿服務的特殊學校，而子駿亦有申請，但直至事發仍輪候不到；假如子駿及時獲安排入住寄宿學校，相信本案發生的機會便較低。子駿日漸長大，需活動空間，他的情況亦需要特殊照顧，但證據顯示康橋並無相關安排，黃官問：「有關情況是否源於人手不足？」

根據《殘疾人士院舍實務守則》，子駿入住的中度殘疾院舍的人手比例，是每40名院友便須有一位護理員，每60名院友則須有一位保健員，黃官指康橋並無違規，惟他質疑：「如果有子駿呢個情況，1睇40，個員工會唔會疲於奔命呢？」他指學校尚要安排一對一照顧子駿，難道院舍職員要忽略另外的39名院友？

黃官再引述《守則》謂，院舍職員須協助院友進行日常生活及治理、提供適當及足夠的保健，他相信這些視乎職員的資歷及訓練；惟指引從沒提及員工的特別訓練或資歷，處理藥物的保健員則除外。

黃官其後略帶激動讀出《守則》中，有關社交服務的概要，「殘疾人士院舍應促進住客的社交、康樂及發展需要，並協助殘疾人士融入社會。院舍可透過營造家居氣氛、提供合適的支援和安排不同類型的活動，鼓勵殘疾人士善用餘暇，提供機會讓他們可發展潛能及增進身心健康，協助住客發展社交技巧，促進人際關係的發展，以及鼓勵殘疾人士積極參與社區活動」，他直言這是一幅很美麗的圖畫，惟證據顯示，院長劉潔心以至主管吳純真均沒受過訓練，更有職員來港首天便上班，其後才修讀毋須考試的課程。

黃官強調，社署這宏觀的計劃，不止是給食物、替院友沖涼這麼簡單，還要提供活動、鼓勵殘疾人士善用餘暇促進社交，「但咁嘅人手比例，係畀咩材料我就煮咩餸」，是巧婦難為無米炊。他直言：「冇乜人手要求，但要求咁宏觀個圖畫，與事實係咪好大距離呢？」質疑社署低估人手比例要求。

倡設扣分制 持牌人要負責

《守則》提到，若院舍對院友構成危險或不良危險，可被撤銷證明書。康橋本身不符消防及屋宇署要求，閉路電視沒運作，更多次收警告信。黃官不禁問，殘疾院舍應否如酒樓食肆般引入扣分制，建立客觀的監察準則；而院舍以有限公司名義經營，是否有足夠阻嚇，應否如酒吧般除酒牌外，一旦出事「持牌人亦要上身？」

黃官坦言明白有僧多粥少的情況，但不可基於資源有限便要「等30年先畀個位」，認為若增加資源，縮短輪候時間，便可避免發生這悲劇。

案件編號：CCDI474/16

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