【本報訊】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日召開會議後公佈，過去14日內有16宗接種疫苗後懷疑患貝爾面癱的個案，專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為其中三宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。翻查資料，由疫苗接種計劃至本月2日，衞生署錄得共46宗接種疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，當中29宗曾接種科興，17宗曾接種復必泰。

衞生署昨晚發出新聞稿，由4月19至5月2日共接獲16宗接種疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告。

這些個案涉及10男6女，年齡介乎20至87歲，當中七宗曾接種科興，九宗曾接種復必泰。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為三宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

兩宗死亡個案與疫苗無關

衞生署稱，貝爾面癱是常見的神經系統問題，大部份患者就算沒有治療亦可完全康復，而發病三日內若能及早接受短期治療，更可進一步提高康復率。

專家委員會亦總結了早前兩宗接種疫苗後死亡個案因果關係評估，一如以往，同樣認為兩名死者的死亡與疫苗接種並無因果關係。第一宗為一名3月13日離世的80歲老翁，全面解剖報告顯示死因是急性心肌梗塞及缺血性腸道病，其餘調查結果亦無顯示任何源於疫苗的免疫系統反應。第二宗為一名4月16日離世的72歲老翁，其主診醫生認為其死因是透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，亦沒有臨床原因懷疑與疫苗有關。