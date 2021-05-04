【本報訊】7.21元朗恐襲後曾公開要求特首林鄭月娥「講人話」的港台助理節目主任利君雅不獲續約，工會透露，管方四月初已通知利君雅調查報告結果，聲稱針對她的投訴成立，經評核後認為她不適合轉職長工，並決定扣除以月計的約滿酬金。工會對管方決定表示極不認同，大幅扣除酬金做法亦等同欺壓。

港台節目製作人員工會表示，管方上月初發信利君雅指調查報告已完成，管方聲稱指控成立，處長全盤信納調查結果。惟當初管方重啟調查，指明考慮同事能否過渡試用期，需評估情緒、操行和個人特點等表現，調查最終未有得出相關結論。調查性質屬內部調查並非紀律聆訊，最終卻成為唯一理由決定是否聘任利。

扣以月計約滿酬金

工會續指，負責評估員工升遷的評估委員會收到調查報告後，召開了會議，經評核後認為利君雅不適合轉職長工。至於約滿酬金安排，管方表示因應調查報告結果，將扣除以月計的約滿酬金。管方要求利君雅就有關決定和安排提交書面回覆，她上月尾向管方提交有關書面回覆。

工會表示極不認同「投訴成立」的決定，當時發生元朗7.21事件，利君雅只是本着專業、緊守崗位向官員提問，為捍衞公眾知情權。管方不但裁定投訴成立，更剋扣同事應得合理報酬，做法極不合理。

對於利君雅不獲續約、港台刪除網上平台多集節目重溫等做法，是否涉政治考慮。特首林鄭月娥昨日把責任推卸給下屬，聲稱港台屬政府部門，每個政府部門的人事管理均由部門首長負責，她沒有參與相關工作。她其後回答英文問題時，稱沒有賦予港台新角色，港台會繼續擔當既有角色，稱節目並非不能批評政府，但必須客觀及持平，不能有偏見。

廣播處長李百全昨日出席活動時被記者連番追問下均沒有回答，港台傳訊及節目標準總監韋佩文等多人為李「擋駕」，負責利君雅重啟調查的馮建業也被追問，但他也封口不談。港台工會主席趙善恩及另一名員工亦追問李百全多個問題，被保安阻止其他傳媒入內採訪。商經局長邱騰華稱，港台作為政府部門，在招聘人手方面有既定的部門規矩要跟從，公務員事務局亦會提供意見；至於港台如何處理以往拍攝的節目，由港台決定和執行，毋須徵詢當局意見，相信港台會專業地處理。