【本報訊】葵涌石籬二邨石禧樓一名男住客，前日凌晨闖入同幢一名獨居女子家中，不但掠奪財物，更企圖強姦她。該名女子冷靜應對，與賊人對談約半小時，其後借故打電話，成功聯絡男友人。男友人趕至，與作案男賊糾纏，男賊見事敗逃之夭夭。警方接報後，同日將他拘捕，更在其單位搜出女受害人部份衣物，目前仍在調查該其犯案動機。

警方案發於前日約凌晨2時半接報，石禧樓有男賊闖入一名28歲獨居女子單位，不但將單位內包括手袋等財物奪走，並把部份財物拋出窗，更企圖強姦女戶主，她反抗時手部受傷。據知疑犯身上有酒氣，女戶主冷靜應對，與賊人對談約半小時，讓他飲水及吸煙，安撫其情緒，再借故致電男友人求救。

致電朋友施援 報警拉人

29歲男友人聞訊趕至，糾纏間男友人被賊人用玻璃樽爆頭，血流披面。賊人奪門而逃後，二人報警求助，送院治理後已出院。

警方調查後，鎖定一名同大廈33歲姓王男住客，同日以入屋犯法及傷人罪將他拘捕。他報稱是酒樓經理，被扣留調查。警方起回受害人失物，又在疑犯單位內，發現受害人部份衣物。警方拒絕透露疑犯更多資料，表示正調查疑犯動機、如何進入單位、各涉案人是否相識、疑犯精神狀態等。

當區區議員林紹輝表示，石禧樓以至整個邨治安一向良好，大部份住戶為長者，鮮有爆竊或風化案，因此街坊們人心惶惶，十分關注案件，例如疑犯如何開門入單位等。他已向葵青警區指揮官謝振中要求徹查事件，並加強巡邏。

上月23日，馬鞍山恆安邨獨居女子遭賊人爆竊，一度遭揑頸，賊人逃逸後一日，警方在同區拘捕37歲姓蕭男疑犯，被控入屋犯法罪提堂，還柙至下月21日再訊。另秀茂坪安達邨12歲女童上月1日獨留家中亦成雌雄劫匪目標，威逼利誘下受驚開門，單位遭大肆搜掠，男匪更對女童做出嚴重猥褻行為並拍片，雌雄賊分別於上月4日及6日被捕。