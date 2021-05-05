疫情爆發逾年，醫護人員冒着生命危險站在最前線抗疫。勞工及福利局最新資料顯示，截至今年4月21日，共有118人懷疑於公立醫院、私家醫院、殘疾及安老院工作期間確診感染COVID-19，包括至少4名醫生及34名護士；惟該118宗須向勞工處呈報的個案中，只有15宗個案的僱主表示承擔僱員補償責任。

勞福局回覆立法會議員書面質詢指出，去年1月至今年4月21日，勞工處接獲懷疑在受僱期間因工感染COVID-19的僱員補償個案中，有118宗來自醫院及院舍員工，當中56人在公立醫院工作，包括3名醫生、23名護士、3名專職醫療人員，以及27名屬支援或行政職系人員；另有3人來自衞生署，包括1名醫生及2名救護員。

同一時段，勞工處亦錄得12宗由私家醫院或私營診所呈報的個案，包括7名護士、2名專職醫療人員及3名支援人員；另有47宗涉及護老院及殘疾人士院舍呈報個案，包括4名護士、33名護理員及10名支援人員。

僅1宗僱主按勞工處評估證明書支付補償

然而，該118宗須向勞工處呈報的個案中，只有15宗個案的僱主表示承擔僱員補償責任，其中一宗個案的僱主根據勞工處處長發出的補償評估證明書支付補償款項，另有17宗個案因不同原因僱員撤銷申索或未有繼續索償，勞工處正跟進餘下的86宗個案。

此外，去年10月1日至今年4月21日，勞工處接獲324宗懷疑因工感染COVID-19的僱員補償個案，當中僅52宗個案的僱主表示承擔僱員補償責任，另有59宗個案因不同原因僱員撤銷申索或未繼續索償，以及有1宗個案已確認僱主並無《僱員補償條例》下的補償責任，餘下仍有212宗個案須跟進。

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