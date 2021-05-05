加入警隊逾30年的警司2016年向政府申請房屋貸款，並向滙豐銀行申請按揭，購入愉景灣單位。惟警司涉隱瞞單位實作出租之用，訛稱單位是供家人自住，詐騙政府及滙豐銀行向他批出合共近600萬元貸款。警司被控兩項欺詐罪，案件今在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至5月25日，轉介至區域法院處理。警司獲准保釋候訊，惟其間不得離港。據了解，他在接獲庫務署通知後，已經還清貸款，並將於本月9日離職。

被告龍少泉（55歲）被控兩項欺詐罪。他獲准以兩萬元現金保釋外出，其間不准接觸控方證人，並且不准離港。

被告面對的首項控罪，指他於2016年9月29日至2016年11月30日期間，虛假地在購屋貸款計劃申請表中表示，位於大嶼山愉景灣寶峰寶峰徑10號寶怡閣某單位的物業空置管有權於2016年11月30日交付；以及沒有向庫務署署長呈報日期為2016年9月29日的購屋貸款計劃正式申請書內的資料有變動，即被告已簽訂租約並將在2016年12月1日起把該物業租予兩位外籍人士，而上述變動可影響被告領取公務員房屋福利的資格。

被告藉著上述意圖詐騙行為，誘使庫務署署長向他發放一筆港幣2,076,100元的購屋貸款，導致被告獲得利益或導致政府蒙受不利。

第二項控罪則指被告於2016年9月29日至2016年11月30日期間，虛假地在樓宇按揭申請表中表示，位於大嶼山愉景灣寶峰寶峰徑10號寶怡閣某單位的物業是供其父母居住，並虛假地表示交易完成後會取得該物業的空置管有權，以及沒有在提取貸款前通知滙豐銀行該物業將在2016年12月1日起租予兩位外籍人士，而上述改變可能使日期為2016年9月29日的按揭申請表提供的資料、陳述、聲明或詳情變得不正確或失實。

被告藉上述意圖詐騙行為，而誘使滙豐銀行向被告發放一筆港幣3,900,000元的貸款，而導致被告獲得利益，或導致銀行蒙受不利。

廉署早前表示，被告於2016年9月根據購屋貸款計劃向庫務署申請貸款，並向滙豐申請六成按揭貸款，當時距離其退休不足10年。該計劃規定，如申請人提出申請時，距離其法定退休年齡不足10年，可獲豁免須居住於有關物業的規定。惟以該計劃貸款購買的物業，只可由申請人或其家人居住，不得出租或分租。另外，政府當時規定，自用或投資住宅物業的按揭貸款上限，分別為樓價的六成及一半。

【案件編號：ESCC941/21】

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