政府周三（5日）凌晨突然圍封有帶變種病毒病人居住的康怡花園N2座及薄扶林豪峰，但有別於之前即時安排居民強制檢測，當局早上9時後才安排居民檢測，但直至傍晚居民仍未被送往檢疫中心。變種病毒殺入社區後，本港檢測量曾一日超過10萬，創疫情以來新高。有化驗業界人士指，近期政府為應對變種病毒而大規模檢測，整體檢測量已不勝負荷，凌晨未能即時為居民檢測，有機會與檢測人手緊絀有關。民主黨醫療政策發言人袁海文表示，今次撤離行動較慢，不排除與撤離及準備接收市民隔離上的人手及配套緊張有關；若再有變種病毒個案，現時隔離方式難以持續。

之前多次政府會對帶變種病毒病人居住的大廈，同時進行圍封及強制檢測，如首宗29歲印裔男居住於佐敦伯嘉士大廈，政府晚上11時30分起圍封該大廈及進行強制檢測，於凌晨2時半完成檢測後立即送居民入竹高灣檢疫中心。39歲菲傭居住於東涌映灣園，當晚7時起圍封及強制檢測，完成檢測後居民通宵撤離。

不過今日凌晨政府突然宣佈圍封康怡花園N2座及薄扶林豪峰時，沒有即時安排強制檢測，而是待今早9時後才開始。居民完成檢測後，直至今日傍晚仍未送往檢測中心。

5月2日逾11.5萬人採樣創單日新高 檢測量不勝負荷

翻查資料，變種病毒殺入社區後檢測量急升，政府4月30日宣佈全港37萬外傭要強制檢測，全港社區檢測中心及流動檢測站於5月1日，為超過11.3萬名市民採樣，5月2日再增至超過11.5萬，創下本港社區檢測中心及流動採樣站單日採樣數字新高。5月3日為超過9.4萬名市民採樣。截至5月3日最少有16.3萬名外傭已接受採樣，即社區檢測中心或流動檢測站，未來數日可能仍要為多達約20萬名外傭採樣。

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，現時整體檢測量已不勝負荷，「唔會有無限資源，只係推個檢測量去到幾多，你就應付唔嚟」。昨晚先封區今早才檢測，估計很大機會與檢測人手緊絀有關，「明顯地如果想影響居民最少，應該即晚做，最多瞓少啲」，之後盡快送居民入檢疫中心。

他指，現時主要由5至6間私營化驗所承辦政府的檢測，化驗所本身沒採樣能力，一般會與診所或退休醫護人員等合作，將採樣工作外判予他們；但人手非無限，承辦商動員人手也需要時間，政府近期為應付變種病毒而大規模做檢測，令臨時採樣站也接近樽頸，若政府預視檢測量會持續增加，或會進一步與承辦商協調，包括化驗室檢測量及採樣人手的調配及運用。

據了解，政府一貫做法是要知道病人帶變種病毒，才能宣佈圍封、強制檢測，及安排承辦商設立臨時採樣站；昨晚不想太擾民而未有於半夜要求市民檢測。食衞局局長陳肇始今日書面回覆立法會議員提問時表示，現時公共及私營化驗所每日的最高檢測量增至每日約10萬次檢測（未混樣），政府透過不同渠道收集樣本，足夠為每天最多約8萬名市民收集樣本進行檢測。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，今次經過大半日仍未能撤離康怡及豪峰居民，不排除與撤離及檢疫中心準備接收居民上，人手及配套緊張有關，「如果再多10宗8宗，依家呢個方法好難持續落去」。他認為政府應考慮安排居民於居所檢疫，或增加檢測次數以減少檢疫日數。

食衞局深夜發強制檢測公告 稱為減低影響改於早上採樣

食衞局表示，在有關個案初步顯示涉及變種病毒株後，政府隨即評估相關區域感染風險有機會較高，因此在檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告 。由於作出限制與檢測宣告時已屬深夜時分，為減低對住戶的影響，因此在早上才安排進行強制檢測。上述安排與檢測承辦商檢測能力無關。

該局又指，一直密切留意檢疫設施使用情況，目前各檢疫設施和酒店合共提供約5,000個單位（包括八鄉少年警訊永久活動中心，和西貢戶外康樂中心兩所正處於備用狀態、可因應需要重新啟用的檢疫設施）。截至5月5日早上9時，共有1,152個單位正在使用中，入住率為23%。因應近日入住檢疫中心的人數有所增加，政府會加快清潔消毒程序，確保檢疫單位可盡快重新使用。

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