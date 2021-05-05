立法會人事編制小組委員會今日審議警務處開設總警司編外職位，專責將成立的財富情報及調查科。多名建制派議員借題發揮，將眾籌活動牽扯到洗黑錢，民建聯周浩鼎促警方緊盯「612人道支援基金」（612基金）；其黨友何俊賢更稱，有政黨在街頭進行非慈善眾籌，「將黑錢用人手擺落籌款箱」。財經事務及庫務局及警務處均表示，眾籌非違法，要視乎其目的。

建制派圍剿眾籌

警務處將成立財富情報及調查科，並建議開設1個總警司編外職位，立法會人事編制小組委員會今日審議。民建聯黃定光認為，全球資金流動對罪惡出現有密切關係，應設常設職位而非編外，他又指，若政黨籌集資金是光明正大，賬目完全可以公開，「而家問題係出現好多眾籌，變咗袋落私人袋裏面」。

何俊賢指控「將黑錢用人手擺落籌款箱」 未提證據

其黨友何俊賢接力發炮，指眾籌長年被人污名化，原是正當籌集資金的模式，「但之後就攞咗眾籌啲錢自己去買iPad、買基金，甚至乎牽涉到國安法，當然有洗黑錢行為」。他又指，見到有政黨在街頭進行非慈善模式眾籌，更難避免有不法人士洗黑錢，「將黑錢用人手擺落籌款箱」，促警方研究如何減低非慈善街頭籌款洗黑錢的風險。

另一民建聯周浩鼎在會上明言，警方要緊盯「612基金」，如有任何非法行為或勾結外國勢力，涉及違反國家安全，應嚴正執法。葛珮帆亦將眾籌扯到洗黑錢，指「612基金」有「億億聲」的眾籌，但借用真普選聯盟的銀行戶口及教協會址，令人懷疑資金來源和走向。

黃國健稱反修例涉不明資金：如果你話唔牽涉係侮辱我智慧

前年反修例運動，數以百萬計市民自發參與，工聯會黃國健則指資源規模宏大，「如果你話畀我聽，背後唔牽涉一啲不明來歷嘅資金支援呢次黑暴，你係侮辱我嘅智慧」。

政府及警方均稱眾籌本身不犯法

財經事務及庫務局副秘書長陳穎韶表示，眾籌不是違法活動，現時亦沒有特別法例監管有關眾籌活動，不論網上或公眾地方進行眾籌活動，如果目的是牽涉洗黑錢、詐騙或者其他違法活動，警方會用現行法例進行有關調查及起訴。

警務處助理處長葉雲龍亦指，眾籌本身不是犯法行為，要視乎其眾籌目的，如發現最終籌到的金錢並非用於眾籌目的，或最終成為個人利益，警方會調查是否涉及欺詐或以欺騙手段獲得金錢，若有關得益用作非法活動，財富情報及調查科會亦會跟進。人事編制小組委員會最終通過開設有關編外職位，轉交財委會審批。

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