港台鏗鏘集《7.21誰主真相》編導蔡玉玲為報道前年721白衣人事件，進行車牌查冊，遭控告虛報查冊用途，上月底被裁定罪成，罰款6,000元，成為牽涉7.21事件中被定罪判刑的第一人，亦是首次有記者因查冊而遭定罪。蔡玉玲在fb發文表示，今日已委託律師就定罪提出上訴。

蔡玉玲早前被裁定兩項「為著取得道路交通條件下的證明書，明知而作出要項上的虛假陳述」罪成。她於fb中談及上訴的決定時謂：「有掙扎過，是否要自私一點，放下案件、放過自己，『你鍾意點就點』；但悲傷的情緒過後，反覆思量，我知道此刻若放棄追求公義，必定令我悔恨終生、夜不能寐。」

她又說：「我實在沒有樂觀的理由，劇變的政治氣候、急速緊縮的言論空間，愈來愈多聲音被消失，香港人彷似開始習慣不敢言、不能言。所謂『假新聞』立法來勢洶洶，在世界新聞自由日，業界對新聞自由評分跌至新低，香港電台開始清洗歷史紀錄、移除正直稱職的記者。」

她續稱：「選擇踏上這條路不是草率的決定，無論贏或輸，案件最終或須上移至終審法院，我已有一定的心理準備。身為傳媒人，我一直以報道事實、說真話為志業，在我城崩壞之時，我期許自己『活在真實中』，真誠、善良、正直地活著。」

原審主任裁判官徐綺薇裁決時指，蔡玉玲明知查車牌的用途與交通運輸無關，無論是否出於良好動機，都是明知而作出虛假陳述，故裁定蔡玉玲罪名成立。

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