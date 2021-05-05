藝人「阿Sa」蔡卓妍的一名女粉絲不滿她懶理fb出現假賬戶，認為等如欺騙粉絲，多番要求阿Sa澄清不果，遂差不多每天到阿Sa與男友石恆聰的筆架山道愛巢外守候，更令石恆聰胞妹行蹤曝光。女粉絲更涉嫌在阿Sa寓所外木板塗鴉，又在阿Sa的ig賬戶留言謂「唔講真話就上去大屋放火」。女粉絲早前經審訊後，今被裁定刑事損毀及刑事恐嚇罪成。裁判官葉啟亮指女粉絲沒有悔意，判監3星期，但緩刑一年。

辯方指被告趙凱怡（31歲）事發時受智商及亞氏保加症影響，實沒有犯案意圖。葉官裁決時不同意辯方說法，認為根據他在庭上對被告的觀察，以及被告在錄影會面時與警員對答如流，認為被告能夠分辨是非，知道自己所作所為並非搗蛋或惡作劇。

葉官又指，被告承認犯案是希望阿Sa能有所回應，可見辯方辯稱被告在無目的及無意識下犯案一說站不住腳。

此外，被告在阿Sa的ig賬戶留言，又在自己賬戶標籤石恆聰，卻聲稱沒想過會有人看見。惟葉官指被告使用社交媒體多年，認為被告說法是胡亂砌詞，推卸責任，亦非一時之氣下狂言亂語，裁定被告罪名成立。

石恆聰的胞妹稱每天都見到被告

辯方求情稱，被告任職保安員，案中並非為了一己私利，只是出於喜歡阿Sa，希望阿Sa正視fb假賬戶問題，才會用上錯誤方法，堅持做她認為對的事。她於被捕後一度有輕生念頭，現已接受心理輔導，望能索閱感化報告，讓她改過自新，融入社會。

裁判官葉啟亮認為，被告經審訊後裁定罪名成立，可見被告沒有悔意。而石恆聰的胞妹稱每天都見到被告，被告更披露她的行蹤，令石恆聰胞妹需要刪除ig賬戶，可想其受驚程度及案件嚴重性，認為不適宜判處感化或社會服務令，最終判被告入獄3星期，但緩刑一年。

被告被控於去年2月24日在筆架山道6號屋外損壞一塊木板，並於同年3月2日或之前威脅石恆聰及蔡卓妍，會使石恆聰胞妹石佩藍之財產及筆架山道6號屋受損壞，意圖使他倆受驚。

被告自辯時稱因覺阿Sa「唱歌幾好，人品唔錯」，才封她為偶像，卻發現fb出現虛假阿Sa賬戶。她先後找英皇娛樂、楊受成及警署，都不獲受理，因此才在阿Sa的ig賬戶留言。被告強調：「我鍾意阿Sa！我點會嚇佢！」而本案事主中只得石佩藍出庭作供，蔡卓妍及石恆聰未有現身。

【案件編號：KCCC746/20】

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