【本報訊】裕民坊重建，除了昨被抬走的林先生，只剩兩間分別經營果汁店及皮具店的檔戶。他們不約而同估計市建局會在短時間內收回舖位，但仍堅持未商議好賠償金額前拒遷出。市建局警告，若最後遷出通知屆滿時，檔戶仍拒交出構築物，可能不獲發任何津貼。

昨仍開門營業的果汁店張太雖目擊清場，仍毫無懼色，更激動狠批市建局「講一套做一套」。她直指該局向外界指曾與她商討20次，但她指其實只有兩次會面，其他就是電話對話，且從未傾出結果。「我原意想留（舖），𠵱家都知留唔到。」當觸及賠償問題，局方懶懶閒，「從來都未傾過……連間舖度尺都未度。」

在上址經營50多年的張太指，丈夫早年花數十萬「真金白銀」買此舖，曾經營校服生意，惟生意未如理想，轉賣果汁及小食。隨着重建開始，她被食環抄牌次數越來越多，近年「個個星期都抄」，已被罰款數萬元，手上仍有十多張告票，質疑市建局施壓，惟她不會退縮，「我一個老太婆驚咩，你咪抄囉。」皮具店店主李先生則指，未收到政府信件通知遷出日期，但他會留守到最後。

局方靠嚇︰逾期拒遷不獲賠

市建局發言人指，設有專職人員與該兩位未肯遷出的佔用人進行超過20次不同形式的接觸，包括電話會談和會面商討。其間，市建局更接納其中一個佔用人因應其違例構築物的面積、佔用年期、佔用人身份等所提交的補充資料，上調違例構築物佔用人所適用的津貼金額至600多萬元，但仍能達成搬遷共識。

該局更警告說，早前已向兩名佔用人發出最後書面通知，告知若在市建局的最後遷出通知屆滿時，仍拒交出構築物，只能依據法庭裁決，由執達主任按既定程序，陸續收回兩人的違例構築物及其佔用的政府土地，屆時將不會發放任何津貼。