2009年，時任發展局局長林鄭月娥宣佈一系列活化工廈措施，聲稱配合經濟及社會發展需要，讓工業式微下大量空置及老化的工廠大廈得以善用。12年下來，很多工廈變成高級商廈，租金升了幾倍，使用者卻被迫離開。

音樂表演場地Hidden Agenda過去10年四度被逼遷，沒法在工廈申請娛樂牌是原罪，每次被放蛇後都衍生工廈政策嚴重落後的討論。各區工廈文化大不同，藝術家卻面對着同一窘局，哪怕多番抗爭，最終只能無奈離開。有工廈政策倡議者更身陷囹圄，一度燃起的曙光再度熄滅，工廈藝術家只好繼續摸黑前行。

記者：梁嘉麗

獨立音樂藝術生態慘遭抹殺

【Hidden Agenda被打壓：政府講條例就hang機】

雖然Hidden Agenda已遷出觀塘幾年，負責人許仲和（阿和）每次回到這區，依然百感交集。回到當年常到的茶餐廳，他說要讓記者感受茶記內那片濕滑的地板、無法散去的煙味，怎料事與願違，茶餐廳近年竟重新裝修了，變得燈火通明地板亦潔淨亮麗，一切已成追憶。

對阿和來說，2009年第一代HA落戶工廈，是一個「避風塘」，租金平、自由度高，最重要是晚上工廠區杳無人迹，音樂會聲浪、開場前散場後亦不會騷擾民居。當年1,700呎的空間只租7,000多元，玩音樂做創意，不需要宏偉的建設，只需要一個空間。一年後，業主賣盤，HA便搬到牛頭角的廠廈。

天色漸暗，觀塘工廠區的窄巷中，有人從貨車卸下鼓和樂器，阿和跟對方打了聲招呼，多走幾步又碰到某獨立樂隊。區內的音樂生態，始於十多年前，而HA的一再搬遷，亦見證着此處的興衰。第二代HA卻只有一年壽命，就收到地政總署的警告信，再次被迫撤離。

香港一直缺乏展覽及表演場地，尤其是可容納數百人的中型場，工廈本是理想地點，卻因地契列明不能用作「非工業用途」，所以經歷四代的HA一直無法申請《公眾娛樂場所牌照》，在黑與白之間遊走，有着隨時被捕和被逼遷的心理準備，就是工廈藝術家的常態。

＂喺金錢嘅世界，無權就要有錢，但我兩樣都無。＂

藝術的發酵，在於無為而治，他說工廈的藝術生態在於人與人之間的互動，「各自有自己band房，得閒去吓其他人度玩，又或者去海濱坐吓，打個電話就出嚟」，2009年還是一個會打電話的年代。「我係真心鍾意工廠區」，他呷一口檸檬茶，說着。

他那張跪在地上、被警員和入境處人員包圍的相片，讓人深刻。他記得第四代HA，前後被五個政府部門「招呼」，先是食環「放蛇」，後來是入境署，還有地政、消防和警員。那天音樂會上請來了TTNG等外國樂隊，HA被指涉嫌聘請「非法勞工」，警員到來把阿和帶回警署，甫上警車便被警員毆打，「搞show都打？犯嘅係入境條例喎，又關警察事？」阿和憶述，當時執行行動的警員報復心很重，但身體上的傷害，怎也及不上別人對家人的傷害。

「令我同太太關係變得好差，近乎決裂。」時為2017年，他和家人的個人資料被起底放上網，「搞show啫，又無殺人又無傷害其他人，請外國樂隊嚟做show，有咩可以令你咁追擊我？」家中地址、電話都被起底，太太剛生了小孩，產後情緒波動又忙於照顧小孩，還要承受這種無形的壓力。在工廈辦live house，代價大至影響家人，最終他還是決定離開工廈，第四代HA宣告結束，第五代在油塘的場地申請到娛樂牌，又是後話。

輾轉八年，阿和最大感受，還是政府的工廈政策，也許所有工廈使用者，甚至去音樂會的觀眾，也希望工廠有終能「攞正牌」的一天，但這個希望，在「活化工廈」政策下，更覺渺茫。回到第一代HA的街道上，看着那幢光鮮的商業大廈，他仰望着，從前那幢廠廈縱然殘舊，但也算是有機之物，現在冰冷的玻璃外牆上，掛着招租的大廣告，「喺金錢嘅世界，無權就要有錢，但我兩樣都無」。

他覺得關於工廈的條例早已過時，「次次講工廈條例，政府就hang機，佢哋心知工廈搞藝術係好適合，但啲條例又配合唔到」。2012年的「起動九龍東」計劃，有人接觸他，「叫我執咗HA，話可以喺天橋底搞show，件事唔應該係咁囉！」要為「打造九龍東商貿區」塗脂抹粉，他覺得自己完全無法辦得到，哪怕是一再被票控、逼遷。

政府「釋出善意」，阿和卻一再失笑，「全部嘢要經政府手，先算合情合理？活化工廈令租金貴晒，又無租金管制」。十多年過去，不合時宜的條例依舊存在，他覺得政府從來也不明白工廈藝術家，給予小恩小惠，就覺得別人一定要接受，「藝術要發酵出嚟，先有驚喜」。

【梁穎禮：空降規劃磨滅創意】

觀塘海濱橋底下的音樂表演， 早在「起動九龍東」以前已存在，這樣的一個表演場地與工廈內的live house，是兩個不同卻又能共生的場地。梁穎禮是這些「遊擊show」的搞手之一，更是第一代工廈使用者。20年前，他和朋友在廠廈天台租了單位夾band，500呎租金只需1,800元，「咁平有咁大空間，平到難以置信」。

觀塘工廠區由十室九空變成藝術社區，最輝煌時代，由他們一手建立，「連結好多藝術家同音樂人，成為社區網絡，嗰時隨便走入一間茶記都會見到artists」。由無到有，醞釀十多年，直至「活化工廈」計劃上場，租金上揚他們只能離場。當時他的樂隊「意色樓」在工廈錄碟，又做「FM101」電台，幾條街內就有刺青店、排舞室、藝文工作室等，他形容當時的觀塘藝術社區已發展得很完整。

＂無論政府點做都好，都扮唔到出嚟。＂

2012年「起動九龍東」的開幕禮，請來了主流音樂隊表演，這個他們每年也搞游擊show的空間，頓成政府規劃場地，工廈band仔卻成功集體杯葛罷演，令活動取消，當天還拉起寫着「我哋有分數 唔洗你規劃 觀塘天橋底 空地最好使」的橫額。「游擊show係一個街坊聚會，體現工廈鄰里嘅合作精神，每人出一啲架生，一齊落街玩」，他覺得這種有機的聚合，是觀塘工廈生態重要的一環，「大家一齊睇show、吹水，完全民間規劃，唔使政府插手」。

工廈區「被活化」響起警號，梁穎禮的社會運動背景讓他很早已感到不妥，參與過天星皇后保育、反高鐵等社會運動，他對公共空間、規劃、保育的議題很敏感，亦比一般人更有意識，儼如打了一個底，當所謂的活化真的來臨，他毫不猶豫連結區內其他音樂人和藝術家，「如果工廈變成商廈，租一定會貴，band仔唔會再有空間」。

那個時候，他辦了不少導賞團，讓公眾了解工廈藝術家生態，又在電台節目講解保育和城市發展的論述，工廠區不算大，但不同的文化單位和空間互為影響和扣連，幾年之間形成一個藝文地圖，完全是一種「有機演變」，是使用者規劃出來的，「無論政府點做都好，都扮唔到出嚟」。有機的藝術生態，是無法以規劃或政策做出來的，他覺得，工廠區的藝文圈，就如野草，有空間就能生長，空降的規劃，只會扼殺創意。

工廈藝文圈為活化工廈政策起了一個名字：「文創推土機」，今天這台推土機依然繼續暴力地前進，從前的band房可以看見維港，現在只見商業大廈。2014年，梁穎禮最終因為負擔不到昂貴的租金而搬離，當年一起建立工廈藝術群的音樂家和藝術家，亦已各散東西。