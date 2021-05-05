因一名居於薄扶林豪峰的菲傭確診變種COVID-19，政府要求全幢大廈居民入住檢疫中心21日。該大廈在瑪麗醫院旁，至少有4名醫生居住，包括香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授、骨科醫生方欣碩。方向《蘋果》表示，有住戶聯署反對在檢疫中心隔離，認為大廈非結構有問題或出現傳播，應可家居檢疫；而且「送出送入（隔離營）冇邏輯」，只增加交叉感染風險。他未來3周未能應診和做手術，要找同事頂上。

方欣碩表示，今午有住戶發起聯署，反對要入住檢疫中心，認為可家居隔離，不少住戶已簽名。他認為大廈若沒有結構問題或傳播風險，應可容許家居隔離：「個案越多，幢幢樓再送入檢疫中心冇意思。隔離係等單位入面嘅人，唔好接觸外面嘅人，做咩要送所有人入檢疫中心，浪費資源，送出送入冇邏輯。」

他指，今早接受採樣後一直在家中等候送入檢疫中心，但直至晚上8時半仍留在家中，反映政府「做唔切」及制度混亂。不過他指負責採樣人員專業及有禮貌。他指，原來今晚要為病人做手術，只好找同事頂上；明日要遂一致電病人交代他未來3周未能應診，他的工作也要找同事頂上。

另一名豪峰女住戶向《蘋果》表示，一家四口全日在家等待，都未能入檢疫中心，也認為可在家居隔離，減少政府工作，也令市民更安心。她暫時只獲派一張2GB的數據卡，擔心數據不夠兒子在檢疫中心網上上課使用。她因聽聞檢疫中心是「百冇」，所以全家預備了5袋麻包袋物資帶入檢疫中心，「覺得好似走難」。

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