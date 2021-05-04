【本報訊】港大單方面宣佈收回學生會會室及其他設施的管理權，如有學生選擇留守，執業大律師陸偉雄認為，校方可向法庭申請禁制令，惟校方擁有有關地方的業權，但法庭不一定會批出禁制令，因法庭屆時將會考慮校方與學生會之間的協議，甚至過去的業權問題亦可成為考慮因素。

大狀：倘上庭宜呈歷史背景

陸偉雄指，從現時文件資料，難以判定校方是否真的有權單方面收回管理權，「仲要睇雙方會唔會有口頭承諾，如果大家之間有簽合約，會唔會有提到更詳細嘅使用條件，又或者需要承擔嘅代價」，才能判斷是否有人現時違反協議精神。他不排除事件最終要交由法庭處理。

至於港大學生會已被拆卸的大樓，學生會認為擁有業權，但似乎跟校方均沒有法律文件支持，惟學生會曾使用及管理有關地點逾廿年，那是否有機會構成逆權侵佔？陸偉雄解釋，由於大樓已不存在，爭議業權已是「學術討論」，從學生會全權控制地方，大樓商戶的租金如果亦歸港大學生會所有，加上職員宿舍有人留宿，多個條件都令達成逆權侵佔的機會甚高。不過，業權因大樓拆卸而不存在爭議，惟他仍建議，如雙方最終要經法庭解決現時問題，學生會亦應把有關背景提交法庭考慮，讓法庭掌握整段歷史的脈絡。