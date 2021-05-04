【本報訊】政府對多間大專院校掌握「全面管治權」，院校亦全力配合打壓學生，先後與學生會割席，並對學生作紀律處分。現時多間大專院校的學生會會址均「落戶」校園建築物內，遭校方牢牢控制，事實上去年起已有院校學生會被收回場地使用權，甚至被禁止使用會室。

中大學生會前內閣「朔夜」早前接受傳媒專訪，內容換來校方高調指摘，最終校方宣佈停代收學生會費，又要求學生會註冊為獨立社團或公司，並停止提供行政及場地支援等。「朔夜」及後撤回政綱並總辭，校方上月初於學生會室門外張貼公告，指明由於今屆中大學生會臨時行政委員會成員是「朔夜」之成員，不可使用學生會幹事會辦公室，直至另行通知。

多個學生會運作受阻

科大學生會的幹事會去年8月堅持在校園舉辦周梓樂悼念會，被校方秋後算賬，停止使用校園設施權利半年，以及強制執行校園服務令75小時，並留下紀律處分紀錄，學生會會長及內務副會長更被勒令休學一學期。據知校方未有再威脅收回場地，但頻頻派員突擊檢查學生會自行管理的場所，並縮短場地開放時間。

理大學生會曾嘗試校內放映紀錄片《理大圍城》，被校方警告可能採取紀律處分，並收回場地及停收學生會費，學生會最終無奈放棄。城大去年中以學生會審計問題，停止代學生會代收會費及終止行政協助，雖然未有收回會室使用權，已反映校方可利用行政手段打壓學生會的運作。

屬私立性質的樹仁大學，2018年因民主牆管理引發爭議，並揭露會址為租用性質，每年需向校方繳交象徵式租金，當時校方以「未能產生新一屆幹事會」為由，收回學生會辦事處及民主牆，被大專學界批評打壓學生自治及言論空間。