12港人案其中8人今年3月在內地服刑完畢返港，隨即被帶上法庭提堂。當中19歲港大學生郭子麟今於屯門裁判法院再提訊時，遭律政司加控一項管有攻擊性武器罪，案件將轉介至區域法院處理。被告今無保釋申請，繼續還柙。

郭今午出庭時身穿整齊西裝，曾望向旁聽席，席上有人向他揮手。散庭後，郭步入囚室時再次回望，旁聽人士紛紛向他揮手並說「bye bye」。

前年警方圍攻理大期間，市民在各區示威試圖解圍，油麻地一帶有示威者與警方激烈衝突，逾200人被捕，當中包括郭。郭及後被控參與暴動及管有適合作非法用途工具罪，指他於前年11月18日在油麻地窩打老道及咸美頓道的彌敦道一帶，連同其他人士參與暴動，並在油麻地彌敦道525至543號寶寧大廈外管有一把鉗。

律政司今加控一項管有攻擊性武器罪，指郭於2019年11月19日在油麻地彌敦道525至543號寶寧大廈外管有一支雷射筆。

案件將轉介至區域法庭進行答辯，押後至5月25日再訊。郭是案中的第三被告，同案其他被告早前已轉介到區域法院。

【案件編號：TMCC2223/19】

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