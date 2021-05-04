【本報訊】23歲青年去年初在大埔公園遇上便衣警截查，搜出背囊內有鐵鎚及行山杖等物，早前不認罪受審，最終被裁定罪成，判監九個月。他就定罪及判刑提出上訴，其律師昨於高院陳詞，指原審裁判官蘇文隆以對社會氛圍的「司法認知」為由，推斷被告意圖以涉案物品破壞公物，忽略物品的其他用途。被告當時辯稱以涉案物品修理電單車，處理上訴的法官李運騰昨質疑「唔通我真係信佢走去修理電單車咩」，直言被告勝算不強，將案件押後至本月17日裁決，期間被告准繼續保釋。

「眾所周知示威者用豬嘴」

被告黃俊迪（23歲）早前被裁定於去年1月19日在大埔大元邨大埔中央廣場管有兩個鐵鎚、一支行山杖及一把多用途摺刀，管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪名成立。

上訴方指出，案發地區並無任何示威活動，沒足夠證據證明被告使用涉案物品的唯一意圖屬傷人。李官回應指，被告當時除攜帶兩個鐵鎚外，還有防毒面具等物品，他辯稱打算使用上述物品修理電單車，李反問：「唔通我真係信佢走去修理電單車咩？」上訴方指出，蘇官以對社會氛圍的「司法認知」為由，推斷被告意圖以涉案物品破壞公物，忽略物品的其他用途，辯方亦無機會就此陳詞。

李官則指，蘇官沒有將行山杖及萬用刀納入其裁決考量，正正是考慮兩者可有其他用途。李官就「司法認知」回應謂：「一星期有7日，一年有365日，法庭係咪需要通知辯方星期二之後係星期三？」辯方答：「不用，因這是眾所周知的事實。」李官回應：「咁眾所周知示威者經常使用豬嘴防催淚煙，大家都喺新聞見到啦。」

案件編號：HCMA308/20