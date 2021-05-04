【本報訊】首名社區變種病毒個案印裔男子日前才透露曾到過東涌東薈城，當局追查後再發現，帶相同變種病毒的東涌菲傭亦曾到過東薈城的超市及洗手間。對於是否有人隱瞞行蹤，衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為：「人嘅記憶有漏都可以理解」，但若有證據顯示有人故意隱瞞，不排除會檢控。

稱會翻看社交媒體

張竹君昨表示，首兩名社區變種病毒患者印裔男子及其女友在4月11日下午到過東薈城，並到海堤灣畔食肆Curry Lounge用膳。上周確診的東涌菲傭亦曾在同一天經東薈城同附近公園，經中心再追問，她亦記起曾光顧東薈城的FUSION超市及使用洗手間。所有曾於4月12日至24日及26日去過東薈城的人均要強制檢測。

有記者問印裔男患者直至前天才透露曾到過東涌，是否涉及隱瞞，張竹君卻反問記者：「就算問番你4月11號做過乜嘢，你都唔容易答到，人嘅記憶有遺漏，都可以理解。」

張竹君表示，個案追蹤辦公室正全力追蹤，包括翻看患者的社交媒體照片，若有證據顯示有人故意隱瞞，不排除會作出檢控。

她又表示，東涌菲傭的女僱主亦初步確診，她的女兒早前已確診，當時一起送到醫院，她最初檢測呈陰性，昨日才轉呈陽性，估計是受女兒傳染。她在東涌靈糧堂秀德小學任職教師，亦到過東薈城，4月28日最後一天上班，學校要停課，師生要檢測。

另外，衞生防護中心昨日進一步確認印裔男子及其女友4月10及11日的行程細節。除較早前已公佈的東涌海堤灣畔食肆Curry Lounge外，其他處所包括東涌東薈城商場、東涌諾富特東薈城酒店和愉景灣食肆Zaks。中心會因應最新資料要求相關人士強制檢測。