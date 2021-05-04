雖然特首林鄭月娥否認「谷針」，不過政府給予市民接種疫苗的誘因在消退。周二（4日）接種疫苗人數約33,100人，是自上周五之後最低，而預約人數亦僅得約18,700人。其中接種中國科興滅活疫苗人數繼續下滑，周二僅得約8,500人接種，是自3月26日來最低的數字。至於接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數，雖然亦有所減少，但周二仍有約24,600人接種，較科興接種人數仍差逾一倍。

政府公佈周二的疫苗接種數字，當中至周二的68日中，已完成首針的人數僅約989,700人，當中約537,600人接種第一針BioNTech，另外約452,100人接種科興。至於第二針的人數為約573,000人，當中約324,800人打科興，另外約248,200人則是打BioNTech。而周二共有約33,100人接種疫苗，其中打科興僅有約8,500人，是自3月26日以來，最少人接種科興。至於BioNTech則仍有約24,600人接種。

另外，周二有約18,700人預約接種疫苗，當中有約4,000人預約科興，以及有約14,700人預約BioNTech。

8人不適送院2人打科興 3人擅自出院

而周一有8人在接種疫苗後出現不適要送院，其中6人接種BioNTech，另外2人則接種科興。而8名入院者中，有3人擅自出院，其餘5人則已經出院。擅自離院3人中，有1人是接種第二針科興。該入院者為42歲男子，在官涌體育館接種第二針科興，之後出現雙臂痕癢，於5月3日晚上7時33分送往伊利沙伯醫院，情況穩定，男子未經診症就自行離開醫院。另外兩個擅自離院個案，分別為51歲女子，在元朗體育館打第一針BioNTech後，右臉、上肢和下肢出現麻痺，5月3日下午1時12分送往博愛醫院，情況穩定。而另一名則為39歲女子，在上水龍琛路體育館打第一針BioNTech後，左臉出現麻痺，5月3日晚上8時27分送往北區醫院，情況穩定。二人經診症後未有遵從醫生勸告自行出院。

其他的不適個案中，一名29歲男子在將軍澳體育館打第一針BioNTech後昏厥，以及一名48歲男子在中山紀念公園體育館打第一針BioNTech後，出現腦癇發作，二人之後情況穩定，並已經出院。

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