沙田濾水廠替更保安陳屍廠內，頭部幾近被斬甩，警方事後拘捕死者同事，控以謀殺罪。案件今於高等法院續審，控方播放被告的警誡錄影會面片段，被告向警方透露，案發前數日與剛入職的死者結怨，被告當時不滿死者手持他購買的間尺「左敲右敲」，認為該尺是給公眾使用，「唔係畀人用嚟敲擊呀，大哥！」他亦不滿死者偷聽他與同事的對話，於是「諗咗成晚點樣對付佢好」。翌日被告看見死者「好乞人憎咁」，決定教訓死者，最終拳打他並刀斬他的頭部。

被告章美德（61歲）被控於2018日8月5日在大圍徑口路沙田濾水廠保安亭內謀殺吳崇禧（60歲）。

消防救護總隊目林偉健今供稱，當日他抵達濾水廠時，看見被告站在閘口。被告開閘讓救護人員進入，並指向保安亭。林到達保安亭時看見死者，形容死者的頭部近乎完全與身體分離。林確認死者已死亡，遂問被告事件緣由，被告答謂：「用刀斬咗佢三下。」

控方播放被告的警誡錄影會面片段，被告表示不認識死者，連其全名也不清楚，只知道對方姓吳。被告指兩人於數日前結怨，當時被告欲教死者鎖上大閘，但死者卻叫他行開。被告稱當時心想：「咩事呀？你識唔識呀？」

翌日，被告上班時聽到刺耳的聲音，發現死者正手持一把間尺「左敲右敲」。被告表示他購買該尺的原意是給公眾使用，「唔係畀人用嚟敲擊呀，大哥！」被告待死者離開後，吩咐同事收起間尺，不讓死者使用。

被告續稱，死者其後向他抱怨「忍咗你成日啦」，又挑釁謂要「隻揪」，被告沒有理會他。惟被告不滿死者於門外偷聽自己與同事的對話，稱將事件「記在心中」，「諗咗成晚點樣對付佢好」。

案發當日，被告看見死者，心想「睇到啲人好似好乞人憎咁」，突然欲教訓死者，遂拳打死者數下。死者報警，被告遂憤而取出刀來砍他。被告解釋，早前曾買刀斬樹，因為太多雜樹「篤眼篤鼻」。聆訊繼續。

【案件編號：HCCC71/19】

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