東涌東薈城增至4名到訪者感染變種COVID-19，除杜拜來港住佐敦印裔男及其女友，和東涌映灣園菲傭外，還包括初步確診的東涌靈糧堂秀德小學男教師，本身也是該菲傭所照顧的嬰兒之家人。至於印裔男及其女友繼5月3日才「醒起」4月10日去過東涌東薈城和海堤灣畔食肆Curry Lounge後，衞生防護中心再公佈2人在10日去過東薈城名店倉（citygate outlets），以及11日去過東涌諾富特東薈城酒店和愉景灣食肆Zaks。

印裔男突稱月前訪東薈城 倘隱瞞或遭檢控

衞生防護中心傳染病處主任張竹君5月4日在疫情記者會指，印裔男（第11643號個案）及其女友（第11672號個案）3日才告知曾去過東薈城，但強調中心與患者溝通無問題，個案追蹤小組亦有繙譯員，不排除只是病人一時間記不起近1個月前的行蹤。但張指出，若有人故意隱瞞或不提供有關行蹤，衞生防護中心不排除訴諸法律，引用599D條例檢控。

至5月4日晚上，衞生防護中心進一步確認印裔男及其女友在4月10至11日的行程細節。除更正2人到訪東涌東薈城和海堤灣畔食肆Curry Lounge的日期為4月10日而非11日外，還公佈他們在10日去過東涌東薈城名店倉、10至11日去過東涌諾富特東薈城酒店和11日去過愉景灣食肆Zaks。政府之後刊憲，強制檢測與2名患者在同日去過上述場所的人。

至於東涌映灣園菲傭（第11773號個案），早前亦曾表示有途經東薈城，但並無逗留，故衞生防護中心當時仍未強制商場到訪者檢測，直至5月3日得知印裔男及其女友都去過東薈城，才強檢商場。中心其後再次詢問菲傭的行蹤，她才回想起曾去過東涌映灣坊FUSION超市購物，但沒有去過印裔男及其女友曾到訪的海堤灣畔Curry Lounge，只曾到過附近公園，至於詳細位置以及有否與其他患者碰面，則仍在調查。

曾訪東薈城 教師疑染變種 全校停課強檢

而映灣園菲傭所照顧的嬰兒（第11774號個案）不但確診，連嬰兒的家人亦初步確診。張竹君表示，該患者為東涌文東路靈糧堂秀德小學男教師，與其感染變種病毒的嬰兒在4月29日一同被送到檢疫中心；至30日嬰兒初步確診時，一同轉到瑪嘉烈醫院，當時測試仍呈陰性；至5月3日，其樣本才轉為陽性，似乎由家人傳染。

該男教師最後上班日期為4月28日，與他一同工作的人染疫機會不大，惟由於涉及N501Y變異病毒株，加上無病徵，為謹慎起見，他任教的學校需停課，師生亦要強制檢測。由於患者回家用膳，沒有與同事一同用餐，故未有其他密切接觸者要檢疫。此外，該男教師亦曾到訪東薈城，政府5月5日凌晨刊憲，東薈城的強制檢測範圍，擴大至4月10至26日的到訪者。

另外，早前1名感染變種病毒的菲傭（第11730號個案），曾下榻西營盤華美達酒店隔離，再搬進僱主在港島半山堅尼地道的豪宅Kennedy Terrace。酒店同層曾有3人確診，與女傭有4日同時入住，其中2人驗出N501Y。張竹君表示，中心曾懷疑她被酒店同層檢疫住客感染，但調查後發現確診鄰房屬「英國變種病毒」，而Kennedy Terrace菲傭則屬「南非變種病毒」，相信兩者並不相關。

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