變異病毒株殺入社區，政府多次針對患者居住大廈封區、強制檢測及撤離住客。《蘋果》翻查首4次行動，已有最少1,100人被送往接受21天強制檢疫，只有1人其後確診。民主黨醫療政策副發言人袁海文質疑，政府「有殺錯冇放過」心態，連累數以千計人士坐「疫監」，權利被剝削，但真正染疫的人極少，反映行動規模與實際成效不合比例，建議用居家令或多次強檢代替。

袁海文表示，雖然政府為了盡快堵截傳染力較高的變異病毒株傳播，安排大規模控疫行動，目的可以理解；但數次行動已累計逾千人送往竹篙灣檢疫營，「而且唔係之前嘅14日，而係21日，對居民嚟講更加唔方便、被剝削更多嘅權利」。加上只有1人確診，反映行動規模與成效不合比例，予人「有殺錯冇放過」的感覺。

他又指，昨日政府安排荃威花園R座居民檢測及檢疫的過程亦非常混亂，「做咗咁多次行動，理應要做得好，而家好唔理想，好擾民」。對於有市民質疑為何不能留在家中檢疫，袁海文認為，站在居民角度，應以居家令或多次檢測等方法，取代動輒要坐大半個月「疫監」的擾民做法。

專家料變種病毒個案持續出現 檢疫單位將緊絀

呼吸系統科專科醫生梁子超則指，當局考慮到封區、撤離是最後一道阻截變異病毒株的手段，所以「做得盡啲」，可以理解；但他稱，鰂魚涌康怡花園的外傭與薄扶林豪峰的傭人明顯有傳播關係，當局應更快作出相應行動。

他又稱，預期社區或會繼續錄得變異病毒株個案，若政府仍採取大規模撤離檢疫手段，不排除檢疫單位因此緊絀，當局或需考慮居家令等其他安排。據政府資料，截至今日早上，竹篙灣檢疫中心使用率69.9%，尚有1,950個單位可即時使用。

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