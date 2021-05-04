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政府想谷打疫苗之心路人皆見，只係點谷都好似冇乜效！港大感染及傳染病中心總監何栢良噚日就彈條好橋畀政府，建議搵人氣王姜濤幫手谷打疫苗，但呢個建議一出立即惹「姜糖」反彈，叫唔好搞佢哋嘅姜B！

花姐：MIRROR忙緊演唱會

MIRROR成員姜濤早排俾無綫醜化變「薑蓉」，瞬即俾大班姜糖鬧爆，姜B上月30號22歲生日，班姜糖仲夾咗超過50萬喺香港各地區出大廣告牌為偶像慶生，風頭一時無兩，姜濤氣勢咁盛，應該連何栢良都感受到姜濤嘅氣勢，佢噚日朝早接受商台電話訪問時，呻本港疫苗接種率低，話要嗌政府搵姜B呼籲市民打疫苗，「嗰啲人氣高嘅歌手，姜濤呀，呼籲呢啲人出嚟講兩句。」

節目主持人郭志仁亦話要逼成隊MIRROR打晒先可以開演唱會，陳志雲附和：「我噚日先講完，應該演唱會要加凳，打咗針先可以攞到飛。」叫姜濤谷打疫苗建議一出街，立即係網上瘋傳，大班姜糖大叫唔好搞佢哋嘅姜B，又擔心打完有乜副作用，會唔會影響姜B嘅演唱會。姜濤經理人「花姐」黃慧君噚日出活動時，話MIRROR𠵱家忙緊準備演唱會，冇留意新聞，亦冇人就疫苗單嘢搵姜濤合作。不過，花姐話同姜B有傾過打疫苗，但因姜B父母年紀大身體唔多好，難免擔心，都係等多啲數據先算喎。

班網民覺得姜糖好多都上咗年紀未必會打針，所以搵姜B都冇乜用，口痕友就寸爆話應該搵班藍到出血嘅藝人嚟做先頭部隊，好似如溫拿、曹永廉、蘇永康就係最理想人選，連楊千嬅同劉德華都被拉落水。

李八方