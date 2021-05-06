悶熱天氣加上疫情持續未散，留喺屋企睇一班後生仔網上激戰，可能都係消暑良方之一。由數碼港培育初創Talon Esports主辦嘅首個《英雄聯盟：激鬥峽谷》東南亞 Icon Series香港夏季賽，小組賽將喺後日（8日）起舉行，並會喺6月20日進行總決賽，冠軍隊伍將會代表香港出戰東南亞賽事，同越南、馬來西亞、台灣等8個地區嘅隊伍比賽較量，屆時數碼港電競YouTube頻道、EsportsTalon-X YouTube同Twitch頻道，都會全程直播賽事，全程粵語旁述。

鼓勵大家支持黃店嘅「懲罰Mee」app早前推出後，即時榮登免費App下載榜榜首，而呢隻由遊戲大廠Riot Games開發嘅《英雄聯盟：激鬥峽谷》亦唔嘢小，3月底喺香港推出後，即時登上策略遊戲下載榜首。今次呢個東南亞 Icon Series香港夏季賽，早前就吸引咗超過50隊參賽隊伍報名，並成功產生8強隊伍，將會喺本月8日至6月6日以線上賽形式，進行雙循環制嘅Bo3對戰（三局兩勝比賽），排名前四名嘅隊伍，將會晉級到6月19及20日嘅總決賽，爭奪總值超過20萬港元嘅獎金獎品。

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