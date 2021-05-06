薄扶林豪峰因有一名菲傭確診感染變種病毒，政府要求全幢大廈居民入住檢疫中心21日。該大廈位處瑪麗醫院旁，至少有4名醫生居住，包括港大矯形及創傷外科學系臨床副教授、骨科醫生方欣碩。方昨日（5日）向《蘋果》表示，大廈並非結構有問題或出現傳播，認為應可家居檢疫，而且「送出送入（隔離營）冇邏輯」，只會增加交叉感染風險。據悉，政府最快明日公佈打2針後相隔14日，可縮短檢疫期的安排。政府專家顧問許樹昌認為，若涉及變種病毒，可將21日檢疫中心的檢疫期縮短至14日，但需加多7日家居隔離；若不涉及變種病毒，檢疫期則可由14日減至7日，並可考慮家居隔離。

政府呼籲市民接種疫苗，但有已接種2劑疫苗的市民不滿坐「疫監」時間沒改變。現時涉及變種病毒，其密切接觸者及與患者居住同一大廈的居民，需入住檢疫中心21日；若不涉及變種病毒，只需隔離14日。食物及衞生局局長陳肇始日前表示，市民接種兩劑疫苗並相隔14天後，檢疫日數可以縮短，專家也認為此方向無問題；政府也正研究，但要視乎是否涉及變種病毒個案。由於接種疫苗後有一定保護力，故檢疫上會有分別。

據悉，政府最快明日（7日）會公佈，若市民已接種2劑疫苗並相隔14日後，可縮短檢疫期。許樹昌表示，變種病毒傳播性較高，疫苗保護力會減少，海外經驗也顯示接種2劑疫苗後仍有感染個案，特別是變種病毒；故若涉及變種病毒，可將21日於檢疫中心的檢疫期縮短至14日，但需再加7日家居隔離；若不涉及變種病毒，檢疫期可由14日縮短至7日，並可考慮家居隔離。

專家同意撤離涉變種病毒大廈 惟須考慮承受力問題

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目表示，現時當局做法是最高規格，亦是無可厚非，但隨着檢疫人數增加，應考慮設施及人手承受力問題，建議當局研究另覓酒店或渡假村作檢疫中心。

至於完成接種疫苗人士是否可以縮短檢疫期，曾祈殷認為可以開放討論，政府可考慮如何從中落墨或計劃替代方案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，當局需時檢視渠管及環境樣本，一開始安排感染變種病毒患者居住的大廈全幢撤離做法合理，惟非同層及同座向的居民整體感染風險低，加上2款疫苗有一定成效，認為當局可考慮縮短非緊密接觸者及已完成接種疫苗人士的檢疫期，例如首7天於檢疫中心每天檢測，之後視乎風險，可改為醫學監察及隔日檢測等，但緊密接觸者一定要檢疫21天。

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