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變種病毒︱政府最快明公佈針後縮檢疫期安排 專家：不涉變種可減至7日或家居隔離

47分鐘前
據悉，政府最快明日公佈打2針後，可縮短檢疫期的安排。資料圖片

薄扶林豪峰因有一名菲傭確診感染變種病毒政府要求全幢大廈居民入住檢疫中心21日。該大廈位處瑪麗醫院旁，至少有4名醫生居住，包括港大矯形及創傷外科學系臨床副教授、骨科醫生方欣碩。方昨日（5日）向《蘋果》表示，大廈並非結構有問題或出現傳播，認為應可家居檢疫，而且「送出送入（隔離營）冇邏輯」，只會增加交叉感染風險。據悉，政府最快明日公佈打2針後相隔14日，可縮短檢疫期的安排。政府專家顧問許樹昌認為，若涉及變種病毒，可將21日檢疫中心的檢疫期縮短至14日，但需加多7日家居隔離；若不涉及變種病毒，檢疫期則可由14日減至7日，並可考慮家居隔離。

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政府呼籲市民接種疫苗，但有已接種2劑疫苗的市民不滿坐「疫監」時間沒改變。現時涉及變種病毒，其密切接觸者及與患者居住同一大廈的居民，需入住檢疫中心21日；若不涉及變種病毒，只需隔離14日。食物及衞生局局長陳肇始日前表示，市民接種兩劑疫苗並相隔14天後，檢疫日數可以縮短，專家也認為此方向無問題；政府也正研究，但要視乎是否涉及變種病毒個案。由於接種疫苗後有一定保護力，故檢疫上會有分別。

據悉，政府最快明日（7日）會公佈，若市民已接種2劑疫苗並相隔14日後，可縮短檢疫期。許樹昌表示，變種病毒傳播性較高，疫苗保護力會減少，海外經驗也顯示接種2劑疫苗後仍有感染個案，特別是變種病毒；故若涉及變種病毒，可將21日於檢疫中心的檢疫期縮短至14日，但需再加7日家居隔離；若不涉及變種病毒，檢疫期可由14日縮短至7日，並可考慮家居隔離。

專家同意撤離涉變種病毒大廈 惟須考慮承受力問題

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目表示，現時當局做法是最高規格，亦是無可厚非，但隨着檢疫人數增加，應考慮設施及人手承受力問題，建議當局研究另覓酒店或渡假村作檢疫中心。

至於完成接種疫苗人士是否可以縮短檢疫期，曾祈殷認為可以開放討論，政府可考慮如何從中落墨或計劃替代方案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，當局需時檢視渠管及環境樣本，一開始安排感染變種病毒患者居住的大廈全幢撤離做法合理，惟非同層及同座向的居民整體感染風險低，加上2款疫苗有一定成效，認為當局可考慮縮短非緊密接觸者及已完成接種疫苗人士的檢疫期，例如首7天於檢疫中心每天檢測，之後視乎風險，可改為醫學監察及隔日檢測等，但緊密接觸者一定要檢疫21天。

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