【本報訊】檢疫中心屢遭用家批評配套不足。爆出雙重變種病毒個案的東涌映灣園第11座居民全部被送往檢疫中心強制送檢，繼早前有居民投訴向窗外大叫才獲派杯麵充飢後，昨有居民批評入營通告上的熱線電話經常無人接聽，曾以短訊要求索取食物，惟全日無人回覆。

衞署：處理要求遇挑戰

映灣園居民陳先生昨在港台節目《千禧年代》表示，由於接受檢疫的居民有機會屬染疫患者，故所有垃圾會被視為醫療廢物，需棄置於中心提供的特別垃圾袋。他日前曾想索取垃圾袋及食物，但不論使用電話熱線，抑或通訊軟件聯絡，苦候一整天都無人回覆。

他又憶述被送到竹篙灣檢疫中心隔離的過程十分混亂，當日凌晨12時收到短訊通知隔離安排，直至早上約8時半才再有短訊通知可登上旅遊巴前往檢疫中心。他又指一家五口未獲安排入住同一房間，因此遇到家庭問題，但反映後一直未獲回覆。當區區議員李嘉豪亦批評強檢、撤離的資訊及安排混亂，由於涉及不同部門，尋找相關部門需時，有時對方亦只能提供一些已公開的資訊。

衞生署解釋，由於最近新入住檢疫中心人士眾多，入住初期亦有較多電話和短訊查詢，故在即時處理檢疫人士查詢和要求方面遇到一些挑戰，負責場地管理的民安隊已增添設備和人手處理檢疫人士的查詢及要求，會盡速回應。