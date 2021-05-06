女子手球港隊主教練與隊員及前隊員共三人被揭發偽造隊員訓練出席紀錄，串謀欺詐香港體育學院發放的政府訓練津貼共2.8萬元。三人早前被控，主教練及後承認兩項串謀欺詐罪，今於沙田裁判法院被判接受180小時社會服務令。

辯方求情指被告於單親家庭長大，有良好教育背景，運動上有天份及有領導才能，香港手球總會亦對被告有相當高評價，並稱會繼續聘用被告擔任教練，希望法庭接納報告建議，判處社會服務令。

署理主任裁判官溫紹明判刑指案情相當嚴重，但同意並非同類案件中最差，而被告原本有良好品格，亦對運動界有貢獻；考慮到被告即時認罪，接納報告建議，判處被告180小時社會服務令。

三名被告分別為主教練葉仕仁（34歲）、隊員黃穎彤（26歲）及前隊員許穎珩（22歲）。葉仕仁被指於2019年4月至9月間，與當時為隊員的許或黃不誠實地遞交黃穎彤某兩個月、或許穎珩某四個月出席手球代表隊訓練的虛假資料，從而誘使體院根據「隊際運動五年發展計劃」向許或黃發放每月4,000元的資助。

案情指政府2018年起推行該計劃，由體院負責管理。由指定體育總會所推薦的運動員，可根據該計劃每月獲發4,000元津貼，但有關運動員必須在規定訓練中，出席率至少達80%。惟被告偽造隊員訓練出席紀錄。

廉署調查發現許穎珩申請的訓練津貼涉款1.6萬元，而黃穎彤則分別獲發8,000元及4,000元的訓練津貼。兩人早前獲撤控，准以2,000元自簽、守行為12個月了事。

【案件編號：STCC432/21】

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