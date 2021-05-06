懲教署拒批民主黨前主席胡志偉外出為亡父奔喪，更建議用視像形式供胡「瞻仰遺容」。曾入獄的前全國政協委員劉夢熊指，早年國務院原副總理姫鵬飛之子姬勝德，因涉嫌受賄罪等多項罪名被判處死刑都獲批外出奔喪，斥責港府「不近人情」，反問港府：「對一國兩制究竟是建設抑或破壞？」

胡志偉父親上月中去世，本周五晚上設靈，翌日大殮。惟懲教署昨日以保安理由拒批胡申請外出奔喪。

判死姬勝德中共准奔喪 未審胡志偉港府阻告別

劉夢熊今日在Facebook發文，指1999年原解放軍總參謀部情報部副部長姬勝德少將，因涉嫌受賄罪、貪污罪、挪用公款罪及出賣軍事情報等多項罪名被捕，更被解放軍軍事法庭判處死刑，緩期兩年執行，但翌年姬鵬飛去世，姬勝德也獲批准外出奔喪。

劉指出，胡志偉現今「未審未判」，其控罪與姬勝德更是「小巫見大巫」，質問港府現今取態如此「不近人情」，「台灣的國民黨、民進黨及其支持者將會如何看？國際社會將會如何看？如此作派，對一國兩制究竟是建設抑或破壞？」

劉重申中共已故領導人鄧小平倡導，並先在香港實施「一國兩制」，是「希望香港能給台灣的『和平統一，一國兩制』起到垂範作用；亦令國際社會看到中國對世界『一球兩制，和平發展』的包容性。」

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