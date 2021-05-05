「誰控制過去就控制未來，誰控制現在就控制過去。」《1984》下的香港，歐威爾的文字，已經成為家喻戶曉的名句，也是特區政府管治新綱領。

林鄭多番說過，政府有大量工作要「完善」，包括教育、傳媒及公務員培訓等，說穿了，就是一個重塑歷史、重塑記憶的龐大工程。

植入新歷史新記憶，首先從孩童的腦袋入手，第一件事，抹去獨立思考，故通識科非殺不可，繼而全方位滲透國安教育，再引領學子到祖國交流，訓練基建崇拜，學會被震懾被感動。公務員是成年人，清洗腦袋較困難，但教育他們「完結即完善」、「枉法即依法」、「無知即力量」等新時代法則乃老大哥常規，蕭規曹隨，緊跟北風，測試公務員誦念「基本大法好」時的亢奮度，也總得要做。

列寧祖師爺教落，黨管傳媒乃不二權力法則，染紅香港傳媒，日子有功，剩下冥頑不靈的，可活化殖民地煽惑惡法處理之，或以無邊界國安大法鎮壓，又或立假新聞法設置真理部管理之。

香港電台劊子手一方面滅絕不從命的節目，植入喉舌內容；另一手則指令刪除YouTube網上影像庫，清剿歷史回憶。港台發言人謂，新做法乃與電台官網一貫只保留12個月重溫的規矩看齊，這講法睜大眼講大話，節目儲存在自家網站供重溫，涉伺服器容量及公帑，但放在YouTube，不花公帑，沒有容量所限，更可以開源收錢，兼增加收視，例如《鏗鏘集》的〈7.21誰主真相〉，單在YouTube官方頻道已有150萬點擊，一個公共廣播機構有辦法接觸更多公眾，理應熱烈擁抱、用心經營，百利而無一害。那些節目是香港人的資產，不是庸官的私產。

落刀閹割片庫，把節目束之高閣，又嚴限傑出作品參展，勇奪獎項也要退出拒絕領獎，唯一解釋，要全方位抹掉記憶，審查令權貴尷尬的事，不留任何歷史紀錄。

有人會說，教育就是要灌輸規則，教育本質就是洗腦，有何不妥？又有人說，編輯就是揀選內容，編輯本質就是審查，舉世如是。這種人腦海渾沌，教育和洗腦的分別是，洗腦不准思辨質疑，洗腦只容許一種答案；新聞編輯同新聞審查的分別是，審查不問專業準則，審查只按主子的準則。

記憶挪移，再歌功頌德，今年，維園燭光將遭抹去，「結束一黨專政」口號隨時有罪。五四運動精神，變作國家安全攸關，歷史再無德先生。香港電台新面貌，推出「百年長征」共產黨百年豐績新節目，企圖控制過去，記憶工程全面開展。

首先要保衞自己腦袋

艱難時刻，個體如何抵禦洪流衝擊，視乎每個人身位。仍在位者，處身任何機構與體制，可以陽奉陰違，又或暗渡陳倉，主子推行愚蠢政策，有時也可積極配合，用力協助他們拿起石頭砸自己的腳。

在個人日常層面，每個人首先要保衞自己腦袋；分清真偽、明辨是非，曾經是中學通識科廣為頌揚的價值，學校不教，每個人可以自學，公民社會可以義教。可幸，保存記憶，是每個人都可以做、有能力做的事；新聞是歷史的初稿，記憶與遺忘，在乎一心，掌握於自己一念之間。香港電台蠻橫無理刪除網上重溫節目，激發網民全面拯救記憶，十倍百倍重溫，更廣泛流傳。請繼續刪吧，直到《鏗鏘集》成為一個傳說，直到香港電台往日的節目成為一個傳奇，化為香港人自由記憶的堡壘。

保住自由的記憶，不只關乎尊嚴與原則，也有實效。30年前東歐變天經驗，某些國族例如捷克，重獲自由後發展較好，源於曾經享有過民主，國民自由記憶不滅，有助日後機會來臨時浴火重生。

「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」米蘭昆德拉如是說。莊梅岩在其劇作《聖荷西謀殺案》有一句對白：「你說的是生存，而我說的，是如何生存得有尊嚴。」電影《Ｖ煞》，女主角在監獄高牆的狹縫中，讀到前人留下的字條：「我們的尊嚴不值多少錢，但它卻是我們真正擁有的。它是我們最後的一寸領地，在那一寸領地裏，我們是自由的。」

當有朝一日，去到封網鎖港，焚書坑儒，請銘記，我們的寸心是自由的，腦袋是屬於自己的，沒有人可以僭奪。當每一人保住自由的記憶，向身邊人講述真實的歷史，記憶之網牢不可破；庶民一同抵抗遺忘，嚴防新編歷史，過去將不由權貴所控制，庶民才能命運自主，重新掌握未來。

區家麟