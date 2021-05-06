送貨員利用工作之便，從網購平台Big Big Shop得到客戶資料，被辭退後向五名女客戶訛稱「轉錯數」，要求她們把款項退回到指定「轉數快」戶口；當中四人信以為真，沒有查核戶口便依言照辦，另一人則經查核，沒有上當。警方拘捕被告，發現被告再用相同手法訛騙另外兩人，騙款共1.7萬元。被告今承認六項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，主任裁判官錢禮索閱被告背景及戒毒所報告，押後至本月20日判刑，其間被告須還柙候判。

被告楊泗華（28歲）於去年9月月8日至10月11日間犯案。案情指被告原是物流公司送貨員，公司與網上銷售平店Big Big Shop合作，員工可透過手機應用程式得到Big Big Shop顧客資料，約定送貨日期及時間。被告經理於去年9月2日收到顧客投訴，指被告利用公司提供的電話，向多於一名顧客借錢，經理於翌日（3日）將被告解僱。

物流公司同月收到五名女顧客投訴，指被告向她們發出WhatsApp訊息，訛稱透過「轉數快」轉錯數予她們，她們亦收到SMS確認訊息稱有關轉賬已確認完成。當中四人沒有檢查戶口，應短訊要求把款項退回到指定「轉數快」戶口給被告。

警方去年9月接報拘捕被告，但再有兩名事主稱被告於10月14日利用相同手法欺騙她們，新的事主並非Big Big Shop顧客。為免有更多中被騙，警方於同月22日再次拘捕被告。被告總共騙去1.7萬元。

被告有盜竊前科。辯方求情時指被告犯下嚴重控罪，幸金額不算高。被告認罪，並撰寫求情信向各事主致歉。辯方指被告願意賠償1.7萬元予各事主，但需時一個月籌措賠償金。

主任裁判官錢禮決定先索閱被告的背景及戒毒所報告，將案件押後至本月20日判刑，其間被告須還柙候判。裁判官又頒下賠償令，限被告於一個月內向各事主支付合共1.7萬元。

【案件編號：KTCC1902/20】

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