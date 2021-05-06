文憑試歷史科去年經歷試題風波，事後被迫離職的時任考評局評核發展經理楊穎宇接受《蘋果》訪問，形容今年試題「淺到一個點」，4次問及特徵或特色等「閱讀理解」題目，部份題目更只是作「機械式混合」如初中程度。他質疑做法是為提升試卷的「安全系數」，避免如去年般出現教育局不滿意的題目，但試卷太淺難分學生高下，或會影響到等級的「派彩」。

曾在考評局工作15年的楊穎宇認為，今年試題異常地淺，「同以往相差好遠好遠」，相信是為提升試題的「安全系數」。可是，題目太淺，缺乏讓學生展現能力的空間，將令太多人取得高分，以至影響等級的「派彩」。楊解釋，參與設題工作首先要注意的，就是題目要能分辨學生能力高低，狠批今年的設題者「好唔掂」，或與出題人選出現斷層有關。

「入行以來未見過咁嘅題目」

卷一資料題4選3，楊穎宇留意到竟然有4小題都問「特徵」或「特色」，形容這只是閱讀理解的題目，設題者亦有責任避免重複，因同一個能力考核4次，只要知道取分技巧便能「執分」，直言「入行以來未見過咁嘅題目」，令他「嘆為觀止」。

卷一第一題資料取材自永安百貨海報，楊穎宇質疑這是「翻炒」，因內容與2014年的先施廣告「百分之七十相似」，有如自我抄襲。該題更問資料就反映當時香港經濟「有多大用處」，楊直言過去曾多次提醒文憑試「盡量唔咁出」，因這問法只要求學生將資料有和沒有的「炒埋一碟」作機械式混合，認為作為大學入學試「水位唔應該咁低」，題目應較具分析性。

中國經濟試題及資料均欠分析力

至於有關中國經濟的第二題，其中一項資料是兩張圖片，楊質疑圖中唯一有用資料都已用文字表達，兩張圖是「廢圖」，根本無助分析，是歷史科過往從未有的做法。另一資料是原深圳市副市長李傳芳有關「深圳速度」的訪問稿，楊批評資料中有太多學生答題無需要的枝節，例如國貿大廈建築有53層、滑模工藝等，「係引起困難，多過幫學生解讀」，浪費學生時間閱讀。

他又形容該資料歌頒「深圳速度」，用這種資料本身沒問題，但處理如此正面的資料，理應問其用甚麼論據用語建構說法、當中有否偏見等，以考核學生分析能力，但現時卻只當史實處理，要學生從中推論經濟發展「特徵」，「從中你見到佢哋想要咩」。楊認為，歷史科應考核高階能力，提供空間讓學生展現分析能力，而非要學生無條件接受資料。

問威爾遜「十四點建議」如送分

至於有關歐洲史的第三和第四題，楊穎宇認為出題相對「正路」，亦有分析的元素，只是命題較淺。例如第三題的資料用美國總統威爾遜的「十四點建議」，楊直言讀DSE的「係人都知」，一見這項資料已知其立場如「送分」，「等於出孫中山革命資料，然後問佢孫中山對革命咩態度」，做法非常不理想，反問「需唔需要去到咁淺呢？」

卷二論述題7選2，楊穎宇直言要求考生分析香港在亞太地區擔當的社會、經濟及文化角色的第一題「唔及格」，形容選答該題考生是「勇士」，因「亞太地區」牽涉的地域太廣，答題更要覆蓋三個不同方面，要在45分鐘內寫大量史料，「背晒成本書都搞唔掂」，「我唔知佢（設題者）想做乜」。

整體而言，他認為無一題目做到創新，問的都是「上堂教過晒、做過N次」的題目，只是「鬥背書，鬥寫字多」，要求考生現場分析的題目欠奉。

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