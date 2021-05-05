【本報訊】市民去年8月在將軍澳一帶悼念科大學生周梓樂墮斃九個月，其間有殘疾街坊推單車經過現場，遭軍裝警員票控在公眾地方沒有佩戴口罩。以傷殘津貼為生的街坊自辯指一度向警員下跪叩頭稱：「我係殘疾人士，我冇錢，畀次機會。」惟警員回應：「唔好扮嘢。」票控被告的警員則稱被告曾叫喊「毅進仔、死黑警」。裁判官杜浩成即日將案審結，認為現場警員在高度警戒的狀態下，不可能在無緣無故被謾罵後誣衊被告沒戴口罩，裁定罪成，罰款4,500元。

控罪指被告韓志昌（55歲）去年8月8日晚上在將軍澳唐明街與唐俊街交界的公眾地方沒有佩戴口罩。警員20639劉綽然昨供稱，當時看見被告大叫「死黑警，毅進仔」。劉見被告的口罩沒有妥善遮蓋鼻子，只及人中位置，遂向被告大聲叫「戴返口罩」，又向同袍稱被告沒有戴口罩。未幾劉看見同袍上前調查被告，他其後向被告發出告票。此時被告突然情緒激動，向劉下跪並說：「對唔住，係我錯。」

官：難想像警因謾罵推被告

沒聘代表律師的被告出庭自辯，稱當日在馬路上踩單車，其間遭警員要求返回行人路，於是他走往斑馬線等紅燈。未幾有四至五名警員推他往佛教小學，其中一名警員捉住他的手臂，要求他出示身份證。被告解釋口罩「跌咗少少，已即時戴好」，惟警員堅持票控。被告遂表明自己是殘疾人士，望對方開恩，又下跪叩頭。惟警員稱：「唔好扮嘢。」

杜官裁決指當時警員要處理社會事件，若被告當時沒有阻礙警方執勤，實難以想像警員會因為無緣無故的謾罵而將被告推向牆邊，繼而誣陷他沒戴好口罩。警方明知媒體在場，犯不着講大話。杜官又指，警員證供直接清晰，既無造作亦無誇大，現場片段亦支持警員說法。反而被告供詞有違常理，若他有如所聲稱般一直戴口罩，何以又要理會警員指示，故拒絕接納被告證供。杜官又指片段確實見到被告的口罩只及人中位置，無遮掩鼻孔，在警員要求下才將口罩拉高至鼻樑，裁被告罪成及罰款。被告現靠每月2,000多元的傷殘津貼為生，獲准分期攤分付罰款。

案件編號：KTFS5/21