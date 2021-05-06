涉去年六四非法集結案的黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴被法庭重判監禁4至10個月。同為案中被告、目前流亡海外的張崑陽在社交網站撰文，批評今次荒謬的審訊揭示政權已經容不下任何異見聲音，刷新了現時香港和平集會的高門檻，亦向國際社會展示香港法庭容已經不下象徵自由的六四悼念。

張崑陽指，傳承六四歷史記憶是對死難者和歷史的尊重，亦是一個公民社會發展的重要一環，然而暴政如今連延續點起燭光的自由傳統都容不下。對於法官批評被告沒有悔意，張反駁「悔意？阻嚇？重點根本是他們無罪之有。」他續說，只能倚靠暴政的法庭不能判他們有罪，法庭沒有資格為他們下罪。

張崑陽堅信，法庭阻嚇不了人心，並引述黃之鋒在上次庭審時的發言「即使我們改變不了世界，也不會被世界改變我們」，呼籲港人繼續堅持，「我們一定會迎來勝利。」

羅健熙盼公眾不應被恐懼吞噬

南區區議會主席羅健熙亦在社交網站貼上與袁嘉蔚的合照，指在和平集會都被判4至10個月的時候，公眾更不應被恐懼和無力感吞噬，「要堅持發聲、講真話，Living in truth」，並向袁承諾南區的民主派朋友會繼續努力做好地區事，「香港人也會繼續努力到底」。

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