明年3月是特首換屆選舉，距離前哨戰特首選舉委員會選舉更只有4個月。前行政會議員成員、「梁粉」張志剛接受網媒專訪時表明，有《國安法》和「完善」選制後「為何不讓人競爭呢？」更直言現為全國政協副主席的前特首梁振英再參選特首是有「優勢」而非「降格」。同時，他亦批評現屆港府抗疫表現，建議北京訂立特首表現績效指標，不達標時有實質後果。

今年3月初，梁振英接受路透社專訪時被問到會否再參選特首，他未有斷然拒絕，並稱「我會竭盡所能為香港服務，為國家服務」。

歷任特首都未試過卸任後再度參選，而梁振英與首任特首董建華卸任後，獲北京委任為國家領導人級的全國政協副主席。張志剛今日（6日）在《香港01》專訪中表示，梁振英以政協副主席身份再角逐特首不是「降格」，而是「優勢」，因為梁可以直達中央。

張志剛相信梁振英寧辭政協只做特首

張更搬出不少例子來佐證，例如國家發改委主任何立峰和港澳辦主任夏寶龍也身兼政協副主席、外部部長王毅也是屬副國級的國務委員，「周恩來也兼任過外交部長一段長時間，有沒有人說過他『降格』？」又謂梁振英於2017年離任前，也以同時兼任特首和政協副主席4個月。不過，張亦表示他不知道梁振英會參選，惟相信梁願辭任政協副主任，只做特首。

暗批港府抗疫表現 促北京訂特首表現KPI

力挺梁振英之餘，張志剛也在訪問中暗批現屆政府，不滿防疫抗疫措施指「你不可以說一句『我們做得比美國好』那就算了吧？比起內地、澳門也遠遠不如。就算不和別人比較，對自己交待（代）好了嗎？老早有人說過檢測量太少；檢疫漏洞那麼多，過了那麼多個月還是繼續出現。這就是管治能力，只能再說那句：自有公論吧！」

張甚至建議北京為特首表現，以經濟增長、就業情況、市民居住狀況、醫療服務等來訂下績效指標（KPI），因為民主國家的執政者表現，會在下屆選舉反映，香港沒有這安排，故特首表現的政治責任由中央面對，若特首表現不達標，就應實質後果。至於有何實質後果，張未有在訪問中說明。

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