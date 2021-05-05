除了實驗室連環出事，華大基因最為人記得的，相信是去年9月被政府「欽點」為全民檢測的唯一化驗承辦商。這場大龍鳳耗費逾5.3億元公帑，但尚未計算由內地承擔、大部份由華大「袋袋平安」的化驗費用。《蘋果》自去年檢測開始起多番向港府及華大追問，港府堅稱由內地政府或委託機構交代開支「更為適當」；但華大一方卻表示，受合約保密協議所限，不能透露。而內地方面，7個多月來也不曾作任何表示。

政府索性不回覆

《蘋果》上周一（4月26日）再向特首辦查詢化驗費用多少、港府有否責任公佈、公眾是否擁有知情權、內地甚麼部門掌握有關數字等，特首辦一改作風，不再推讓給內地或華大，而是索性不回覆。《蘋果》過去半年亦多次向華大基因的公關查詢，對方最少3次表示不能透露，其中一次表示：「這個，你要親自查詢政府，我這邊涉及合同保密。」

事實上，這場歷時14天的「檢測大龍鳳」，最終只有178萬人參與，遠低於政府最先預計的500萬人。公務員事務局長聶德權曾表示，平均為每名檢測者花去300元公帑，總額逾5.3億元。計劃僅揪出32名陽性患者，比率低至0.0017%，平均每宗個案斥1,656萬元公帑。

記者 于健民

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