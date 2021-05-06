變種病毒疫情嚴峻，昨晚衞生署披露，2名新確診和1名早前確診變種的菲傭，與早前確診變種的杜拜來港住佐敦的印裔男及其菲裔女友，有流行病學關連。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今晨於港台節目表示，找到關連非常重要，認為深水埗聚會的3人為傳播媒介的成數頗高。曾又指現今最為擔心的是現行採樣及檢測的品質保證及準繩度，認為當局要考慮接受檢測人士的抗體水平，避免走漏及隱形個案。

曾祈殷表示，由首名確診者至最新一名確診者之間已相隔兩星期，擔心造成傳播，要加強追蹤患者的接觸者，了解有否出現第二及第三代傳播或其他感染源頭，「呢幾位確診人士其實都係被感染，要諗吓會唔會可能有另一啲源頭」。

如印裔男瞞報行蹤致社區傳播 料須承擔法律責任

曾祈殷表示，明白聚會時遇到的人，大家未必每個認識，以致未能向政府提供聯絡資訊，但認為確診者要如實透露曾到訪何處、大概出席人數及出席人士的大概聯絡途徑等。被問到首名確診的印度裔男子是否蓄意隱瞞行蹤時，曾指要留待有關當局公佈，如果最終確定屬於隱瞞，導致社區傳播，料須承擔法律責任。

曾祈殷指，目前個案涉及外傭，但未知僱主家庭受影響情況，加上目前疫情反覆。如政府可盡快截斷傳播鏈，再加上廣大市民於即將到來的母親節及父親節減少太多家庭聚會，加倍小心，有機會不爆發第五波疫情，但他強調，一切要視乎大眾對今次走漏個案的重視性。

「打針仍須隔離21天」應開放討論研替代方案

當局目前安排確診感染變種病毒患者居住的大廈，全幢隔離檢疫21天，曾祈殷表示，當局做法是最高規格，亦是無可厚非，但隨着檢疫人數增加，應考慮設施及人手承受力問題，建議當局研究另覓酒店或渡假村作檢疫中心。

至於完成接種疫苗的人士是否可以縮短檢疫期，曾祈殷認為可以開放討論，政府可考慮如何從中落墨或計劃替代方案。

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