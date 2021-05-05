【本報訊】《鏗鏘集》曾是不少記者的「終極目標」，蔡玉玲也一樣。高中時看到《鏗》訪問社工王惠芬協助少數族裔，她深受感動，「原來可以咁樣去報道人哋嘅事」，立志要拍攝紀錄片。2005年中大新聞系畢業後，蔡先到無綫電視擔任綜藝節目編導，兩年後獲港台公共事務組聘用為非公務員合約員工。

進入公共事務組後，由《議事論事》做起，2012年正式加入《鏗》，「圓咗自己一個小小嘅夢想」。蔡2014年成為公務員，2016年因想做更多調查報道而轉往《傳真社》，奈何《傳真社》經營困難，她2018年底以CAT II身份重返港台。

「新AO一個人話事」

蔡玉玲還記得，在《鏗》的首隻古仔是「民企風暴」，揭示內地民營企業來港集資的問題，「唔會有一個民企肯打開門畀你入嚟查我盤數；又返大陸去睇某啲企業造假情況；又要茫茫大海搵啲小股東授權我入去股東會，好頭痕，但古仔出到嚟，都幾開心」。

「成日都話自己喺港台嘅十年係幸福嘅十年，好難得有個傳媒機構好似大樹好遮陰咁，有最好嘅資源、最好嘅團隊一齊去做，我諗係喺香港係好少有」。

這個顧名思義必須鏗鏘有聲的節目，是為不公義發聲，「咁多年嚟這個節目都係向住呢個方向行」。時至今日，《鏗》卻被狠狠下刀，她指「新AO所講嘅係總編輯自主，佢一個人話事。佢批評緊嘅，反而喺佢身上發揮得淋漓盡致，係不負責任和無知嘅表現」。

她稱，政府的整頓具系統性，《鏗》、港台以至其他傳媒，在政府施政及對傳媒的管控有別往昔，無法獨善其身，「覆巢之下，焉有完卵？ 呢個係大環境劇本下其中一個chapter（章節）」。

「但我知道大家仍然好努力咁掙扎緊」。