【本報訊】四名大專生牽涉前年中文大學二號橋暴動案，其中修畢中文及教育雙學位的女被告自辯稱，當日原打算到圖書館做功課，卻從社交媒體得知有校方高層到了二號橋，故飯後前往看看。其後警方突發射催淚彈，使她人生中首次戴上面罩，並專注在個人感觀上，「所有觸覺對我嚟講好新，係我未感受過嘅事」，未幾已被警方扯跌及用硬物攻擊，額頭唇內均有傷，最終被捕。她曾於警署內要求取回iPad做功課，有警員聞言稱：「吓！仲做乜功課呀？」

第四被告中大畢業生鄧希雯（24歲）昨呈上證明文件，顯示案發早上約6時曾三次拍卡進入圖書館。午飯時，鄧從新聞得悉有中大代表在二號橋，她因好奇而前往，途中有人塞了眼罩、面罩、手袖等物資給她。

旁觀遇警放催淚彈

她抵現場後見人群「圍埋一堆」，氣氛平靜；人群散開才知是校方人員離開。其後有人組防線向二號橋前進，她在旁觀察，形容未見過此場景。及後警方施放催淚彈，鄧首次戴上眼罩面罩，稱這是她從未有過的體驗，「最大聲係自己嘅呼吸，感觀大大被削弱，我好似喺個魚缸入面或者潛緊水咁」。就在鄧專注感觀時，大批人回頭並有人提醒她速逃，鄧隨即被拉跌制服。

對於鄧稱因校方代表出現在二號橋而感好奇，主控大律師張錦榮問：「中大校方喺中大有咩咁好奇呀？如果有報道話有中大學生喺中大入口，會唔會令你好奇？ 你好忙喎咁樣。」鄧解釋從新聞中看到消息即代表有特別事，「我就係想知有咩發生。」

鄧自言以被捕經歷為藍本創作文學功課。惟主控質疑「篇文你想點寫就點寫」，指鄧庭上證供是揑造，並指他有份參與二號橋的集結，至變成暴動都參與其中。鄧一概否認。案件6月8日結案陳詞。

案件編號：DCCC362/20