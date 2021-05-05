港府開展疫苗接種計劃至今近70日，累計接種首針的總人口終於超越100萬人，約佔本港16歲或以上合資格接種人口15%。不過，以單日計算，周三（5日）的接種人數就繼續下跌，僅有約30,700人；當中接種中國科興滅活疫苗的人數維持低位，僅得約8,500人接種；至於接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數，雖較科興多逾2倍，但仍錄得下跌，僅約22,200人接種。

COVID-19疫苗接種計劃在5月5日來到第69日，約1,593,600劑疫苗已被接種，當中約1,005,400人已打第1劑，包括約457,800人打科興，約547,700人打復必泰；另外約588,100人已打第2劑，包括約327,700人打科興，約260,500人打復必泰。

2款疫苗預約人數同見下跌

單計5月5日，全日一共有約30,700人接種疫苗，當中約22,200人打復必泰，較前一日少逾2,000人，甩底率約3%；而打科興的則有約8,500人，與前一日相若，甩底率約4%。此外，2款疫苗的預約人數均見下跌，約3,800人預約科興，約12,500人預約復必泰。

首劑疫苗接種方面，復必泰連續2日下跌，有約10,000人打首針；科興亦同樣連跌2日，僅有約5,600人打首針，較首針復必泰低逾40%。至於次劑疫苗，復必泰連續3日下跌，約12,200人打次針；而科興則稍有上升，有約2,900人打次針，惟仍較次針復必泰低近80%。

9人針後不適送院 2人須留醫 1人未診症已離院

至於針後不適送院人數，5月4日有9人，分別為1男8女，年齡介乎26至60歲，全部均情況穩定，其中6人已出院，2人留院觀察，1人未經診症自行離開醫院。9人當中，有6人打復必泰，其中2人屬第1劑，4人屬第2劑；餘下3人打科興，全數均屬第1劑。

9人所涉症狀包括頭痛、暈眩、面部麻痺、心悸、蕁麻疹及出疹。當中接種第1劑復必泰後出現頭痛的47歲女子，及接種第1劑科興後出現心悸的60歲女子，均須留院觀察；而接種第2劑復必泰後出現暈眩的51歲女子，未經診症就已自行離開醫院。

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