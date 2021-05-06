四名青年被指前年意圖破壞港鐵油塘站，被捕時搜出藏有雷射筆及鎚等物，被控串謀損壞財產及管有攻擊性武器等罪。審訊期間，辯方反對將各被告手機的TG訊息紀錄及會面紀錄呈堂，投訴被告在現場遭警員襲擊，又有警員拖著警犬恐嚇謂「信唔信畀佢咬啖你」。裁判官今裁決時指，閉路電視片段拍到有警員對被告施以不必要武力，認為被告是在威嚇受驚下才說出手機密碼，裁定各人串謀刑事損壞罪脫，但認為被告藏有鎚及雷射筆是用於傷害警員，裁定各人其餘控罪成立，還柙候判。

四名被告學生曾慶彰（18歲）、裝修工許偉飛（22歲）、麥姓學生（17歲）及女外賣員李漪澄（18歲）共面對五罪，涉於前年9月2日討論破壞油塘港鐵站，同被控串謀損壞財產罪。李另涉當日在商場梯間管有一把鎚，被控管有非法用途工具。而曾、許、麥則涉管有雷射筆，各被控一項管有攻擊性武器罪。

裁判官莫子聰約於今午2時45分開始宣讀裁決，近四小時後終宣佈四人罪名成立，需要還柙。滿庭親友及旁聽人士都叫：「撐住呀，保重呀！」

CCTV證警扯被告頭髮及衣領

據作供的總督察鄭鎮東供稱，案發當日早上與同袍乘坐警車在油塘區一帶巡邏，當警車停泊在油塘邨時，一名中年女子聲稱看見有四名戴口罩、穿黑衫黑褲的人進入鯉魚門廣場。

他與同袍遂進入廣場搜查，其後發現疑犯行蹤，在一部載貨升降機發現四名被告，喝令四人離開謂：「出嚟！全部出晒嚟！」惟四人不合作，沒遵從指示，他遂拉次被告出來，其餘三人亦陸續離開。

鄭再指，四名被告在電梯大堂一字排開，同袍搜查各被告，在首被告背囊搜出雷射筆、電筒、對講機及噴劑，同袍亦在其他被告處搜出鎚及雷射筆等物。

莫官今裁決時指，四名被告在升降機內被截停，升降機大堂的閉路電視片段顯示，各被告被截停後已將背囊放在地下，面牆而立，惟有警員仍扯被告頭髮及衣領，又用警棍壓向被告後頸，令被告面部撞牆，眼鏡飛脫，而現場警員人數多於被告人數。

莫官認為警員使用不必要武力，且警員在現場並非人數不足，毋須動用警犬震攝；惟當時警犬不斷吠叫及屹立，可推斷距離警犬很近的被告是在受驚下說出手機密碼。

莫官不能排除四名被告是在受到不必要武力及威嚇下說出手機密碼，警方甚至可能在現場有機會看過手機內容。那麼，四名被告在觀塘警署簽署檢驗手機同意書便是門面功夫，沒有實際意義，亦不能排除各被告迫於無奈下簽署同意書，故裁定各被告簽署的檢驗手機同意書不能呈堂。

認為被告預期於衝突中以鎚及雷射筆傷害警員

惟莫官對比鯉魚門廣場內不同時段、樓層、鏡頭的閉路電視影片，確認片段中穿黑色衫褲的人正是四名被告，看到四人一起出現，警員亦在被告背囊中搜出片段中出現的行山杖、頭巾及短上衣等。

就首項串謀刑事損壞罪，控方指四人與他人串謀破壞港鐵油塘站，惟四人並非在港鐵站內被截停。莫官認為四人有共同行為協議，但未能達成唯一推論指有關協議便是串謀刑事損壞港鐵油塘站，故裁定四人該項罪名不成立。

莫官續指，當日網上有人號召攻擊紀律部隊宿舍，而鯉魚門廣場有出入口可通往紀律部隊宿舍。事發為早上6時許，並非晚上，廣場內的店舖並未開門營業，且鯉魚門廣場位處市區，認為涉案雷射筆不會是用作觀星。

莫官再指，四名被告逃走路線一樣，四人均帶上對講機，且分別攜有膠索、生理鹽水、眼罩等裝備，可組成障礙物、防止催淚氣等，即四名被告預期與警方發生衝突。涉案鎚及雷射筆的用途，唯一推論是被告與警員衝突時用來傷害警員，故裁定首三名被告面對的管有攻擊性武器罪名成立，第四被告面對的管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪亦告成立。

莫官先索閱四名被告的勞教中心、教導所、更生中心報告，押後至本月27日判刑，其間各人須還柙候判。

【案件編號：KTCC1644/19】

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