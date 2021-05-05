【痛徹心扉】

【本報訊】正被還柙的民主黨前主席胡志偉，日前向懲教署申請外出奔父喪，本報昨報道署方拒批，只准胡以視像方式送別亡父。懲教署昨發聲明，確認署方以安全為由不批准申請，改以視像方式讓胡參與喪禮。胡志偉團隊發聲明指懲教署安排以視像方式奔喪，胡及其家人難忍對亡父如此不敬，民主黨表示會盡最大努力與署方溝通，希望署方重新考慮。

本報昨日報道，有民主黨成員批評懲教署拒絕讓胡志偉送別亡父做法是不近人情，並質疑屬政治決定後，懲教署昨晨即發出聲明，點名回應本報報道，指該署近日留意到胡志偉父親喪禮日期、時間及地點，較早時被社交媒體廣泛報道，網上亦有人號召喪禮當日到場支持，所以「經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全，署方決定不批准有關申請」。

署方稱對在囚人士家人離世深表同情，所以希望提供其他可行途徑作出協助，指「近年署方致力發展智慧監獄，傳輸視像訊息是其中一項主要發展範疇。有見及此，署方決定應用有關科技，首次安排以視像方式參與喪禮讓在囚人士考慮」。

胡志偉團隊發聲明回應指，胡上月上旬得知父親病危後，擬申請到醫院探訪，惟因手續和時間關係，未能到醫院見父親最後一面，對於至今未許送別父親，胡更感痛徹心扉。胡的團隊續指，胡志偉為家中唯一兒子，申請送父親最後一程「是人情與道理的問題，請署方不要過份擔心」，對於網媒「香港01」報道，懲教署擬拍攝胡亡父的遺體數分鐘，讓胡瞻仰遺容。胡團隊指，「胡志偉及其家人實難以忍受對去世父親如此不敬，所以拒絕有關安排」。民主黨主席羅健熙則表示，民主黨會盡最大努力與懲教署溝通，希望署方重新考慮，讓胡志偉申請短暫外出送別父親。

何俊仁斥政府極不人道

民主黨前主席何俊仁接受本報查詢時，批評懲教署今次做法極不人道，「佢（特區政府）就係要使你難過，呢啲係好毒嘅做法，我唔知政府邊一層決定，呢個係好惡毒嘅決定，其實唔需要做到咁」。

關注囚權組織「石牆花」創立人、立法會前議員邵家臻批評署方不近人情，若批准胡志偉外出奔喪，呼籲外界不要到場，外界也會答應，質疑署方不批准胡申請「係政治問題，係願唔願意做嘅問題」，強調：「黃藍係顏色，但係生死係人命。」