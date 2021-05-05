趙婷在奧斯卡獲得了巨大榮譽，可以說不僅是中國人，也是亞裔、女性的驕傲。她的影片《無依之地》揭露的是美國最近20年墮落的事實。在我看來，這部電影並非僅僅只是說《無依之地》裏的人群，實際上更代表着今天美國龐大的中產階級。可以說，這部影片本該是中共攻擊西方民主世界的利器，但恰恰相反，中共卻完全封殺了趙婷和這部電影，僅僅因為趙婷在八年前接受採訪時的一句話：中國是遍地謊言的國家。

荷李活最佳劇本也寫不出如此荒誕的一幕！趙婷的獲獎和中共的封殺，可說是比皇帝的新衣更具嘲諷意味的一個國際笑話。還有甚麼比不獲獎更尷尬的？那就是獲獎後被封殺。這當然充份說明了中共體制的外強中乾，看起來非常強權的政府，卻不敢接受一點點批評。無他，趙婷作為在中國長大的藝術家，對中國社會的虛偽、骯髒了解得非常清楚。榮獲奧斯卡獎，卻讓她獲得了和歐美主流精英階層平等對話的地位，這顯然是中共最忌憚的。因為歐美主流精英階層，到目前為止還對中共抱有幻想。從政治層面，體現在拜登所謂「競爭而不對抗」。而政治是一個國家精英階層文化的體現。法國《解放報》前駐京記者哈斯基，算得上西方的一個著名文化人，最近發表文章說：與其審查遮蔽，習近平倒不如親自打電話向趙婷祝賀，這有可能給中國文化的生命力增添價值。

中共文化無人能與君王平等

法國《解放報》是60年代著名左派知識大咖薩特一手創辦的，哈斯基的政治色彩也就可想而知。看起來，他在批評中共對趙婷的封殺，但另一方面，他實際上是想辦法幫中共化解這個危機。批評中共，還不忘贊揚「中國文化的生命力」。這就是西方左派：無論中共政權如何倒行逆施，讓他們反感，都不會否定「中國文化」。因為所謂多元化是西方左派價值觀的原點，在此基礎上，才引伸出當前西方社會「劣幣淘汰良幣」的政治正確主張。所以經濟可以被中共掏空、軍事可以被中共壓制，承認中國文化（其實就是中共文化）的優越性，不能動搖！如果習近平真的按哈斯基的說法做了，主動給趙婷打電話，西方左派一定如釋重負，又有了跪舔獨裁者的一個借口：畢竟，他還和我們一樣屬於文化人，懂得禮賢下士奧斯卡獲獎者。

還好，這類西方左派雖然自賤自卑地歌頌中國文化，而事實上他們完全不了解中國文化。在西方文化下，領袖跟藝術家是平等的個體。但在中國那種等級文化下，習近平怎可能給趙婷打電話呢？不要說趙婷曾經大逆不道的背叛中國，就是張藝謀那樣卑躬屈膝，也不可以和君王平起平坐。看看香港電影界各位明星導演們，在2019年有幾個人支持了香港反專制運動？相反，個個噤若寒蟬。但即使如此，習近平又賞臉了嗎？習近平是中共建政以來最具中國文化傳統的統治者，這種文化與趙婷在奧斯卡頒獎禮上說的「人之初性本善」完全背道而馳，而是「人之初，等級分」。從這點上說，趙婷也誤導了西方，讓他們對中國的認知出現嚴重偏差。政治的對抗，本質上就是文化的衝突。當一方放出戰狼，另一方還要尋找對方文化上的優點，無異是自尋死路。

一劍飄塵

旅美作家