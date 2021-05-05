【本報訊】已成建制派一言堂的立法會，昨審議警方成立財富情報及調查科的申請，多名建制派議員借題發揮，離題狙擊支援反修例運動被捕人士的「612人道支援基金」，在未有任何實質證據下指控基金洗黑錢及勾結外國勢力，要求警方執法。財經事務及庫務局及警務處均回應稱，眾籌本身並無違法，若涉及洗黑錢及詐騙才屬違法。

立法會人事編制小組委員會昨開會，其中一項議程是警務處申請開設總警司編外職位，專責將成立的財富情報及調查科，獲議員一致通過。但建制派議員在審議時卻只顧狙擊「612人道支援基金」，民建聯周浩鼎在無提出任何證據下指612基金勾結外國勢力、違反國安法，促警方要「緊盯」嚴正執法。葛珮帆又指，由2014年佔中到2019年「黑暴」都涉及大量資源，究竟錢從何來？而612基金並無自己的銀行戶口，借用「真普選聯盟」的戶口運作，亦無自己地址，借用教協地址，「講緊億億聲嘅所謂捐款眾籌同資金調動，好令人懷疑資金來源同走向」。

「人手將黑錢擺落籌款箱」

民建聯何俊賢不點名指，見到有政黨在街頭進行非慈善模式眾籌，「將黑錢用人手擺落籌款箱」，之後用來買IPad、買基金。工聯會黃國健指：「19年黑暴規模同資源宏大，如果話畀我聽背後唔牽涉一啲不明來歷嘅資金支援，你係侮辱我嘅智慧」。

警務處助理處長葉雲龍回應指，眾籌本身不是犯法行為，要視乎其眾籌目的，如發現最終籌到的款項並非用於原本目的，或最終成為個人利益，警方會調查是否涉及欺詐或以欺騙手段獲得金錢，若有關得益用作非法活動，財富情報及調查科會亦會跟進。

財經事務及庫務局副秘書長陳穎韶表示，眾籌不是違法活動，現時亦沒有特別法例監管有關眾籌活動，如果目的是牽涉洗黑錢、詐騙或者其他違法活動，警方會用現行法例進行有關調查及起訴。

資料顯示，612基金一直有定期公開財政狀況，最新一份報告指出，累計接收捐款共約2.1億元，共支援21,906人次，包括提供法律費用、經濟及醫療支援等，截至今年3月底，結餘為143萬元。