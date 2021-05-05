【本報訊】政府就599F下的指示及指明刊憲，在符合「疫苗氣泡」原則的前提下，提供彈性，讓已選定運作模式的餐飲處所可在今個社交距離措施周期的餘下日子按規定更改運作模式。相關指示及指明將由5月6日凌晨零時起生效，直至5月12日（指明期間）。

食環署指政府留意到有部份食肆由於員工未及接種疫苗，以致無法在4月29日周期開始時選定C或D類運作模式。政府明白有經營者希望在員工接種後盡快更改運作模式，因此採納業界提出彈性處理的意見。

建制促派3,000元誘打針

根據《規例》下的最新指示，餐飲處所更改運作模式前須先在處所入口處按規定張貼顯示新運作模式的告示，轉變才會生效。

本港疫苗接種率未如理想，有建制派提出利誘市民打針，「獎勵」已打疫苗市民「再畀多3,000蚊（電子消費券）」。財經事務及庫務局長許正宇指，公共衞生政策是否與金錢掛鈎「係一個好大題目」，非適合場合討論這議題。

繼建制派何君堯建議政府就接種疫苗劃死線，在特定日子後打疫苗每針收費約一萬元後，自由黨邵家輝指香港疫苗接種率「全世界包尾」，建議可在電子消費券額外派發3,000元，以增加接種誘因。

政府公佈，自疫苗接種2月26日展開，本港已接種第一針疫苗的人口已超過100萬人。前日約有30,700名市民接種了疫苗，以及約16,300名市民在網上預約接種疫苗。前日共有九宗打針後送院個案，其中六人已經出院，兩人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院，涉及症狀包括面部麻痹、心悸、暈眩等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，復必泰疫苗藥廠於一個月前已公佈12至15歲人士接種的數據，並將之提交予美國食品及藥物管理局，料當地下周將接種群組擴大到12至15歲，認為美國擴闊後，香港可跟隨。