多宗感染N501Y和E484K變異病毒株的個案殺入社區，公眾一直憂慮疫苗能否提供足夠保護。《新英倫醫學雜誌》刊登來自卡塔爾的最新臨床數據顯示，接種兩針BioNTech疫苗並相隔14日後，對帶有N501Y和E484K變異的南非B.1.351病毒株的整體有效率達75%；對只有N501Y變異的英國B.1.1.7病毒株，有效率更高達89.5%，非常接近其95%的整體疫苗有效率。科興則仍未在醫學期刊發表對變異病毒株的臨床數據，世衞專家小組更質疑早前三期臨床測試的可信程度。

2針BioNTech對南非或英國病毒株保護力為100%

研究由卡塔爾衞生部門及當地醫療機構合作，招募76,452人參與研究，平均分成接種組及對照組。在41,081名感染南非B.1.351病毒株的患者當中，1,329人接種了一針BioNTech，有效率為16.9%；接種兩針並相隔14天的患者則只有179人，有效率倍增至75%。

英國B.1.1.7病毒株方面，18,967名感染者當中，892人打了一針、有效率29.5%；接種2針及相隔14天的患者僅50人，有效率同樣提升至89.5%。

至於預防重症及死亡，一針及兩針BioNTech疫苗對南非病毒株的保護力分別為54.1%及100%；對英國病毒株的保護力則分別為0%及100%。值得留意的是，兩組的重症患者數均少於50。

英國病毒株及南非病毒株先後侵襲卡塔爾

研究團隊表示，卡塔爾今年1月中開始流行英國病毒株、3月初升至高峯；到3月中，輪到南非病毒株大規模擴散。有關機構取得的病毒基因排序資料，當地在2月尾至3月中的病例，一半源自南非病毒株、44.5%感染英國病毒株。

研究指，雖然當地去年12月21日開始疫苗接種計劃，截至3月31日共38.6萬人接種一針、26.5萬人接種兩針，但因為當地正在流行兩款變異病毒株，感染數字並未跌到最低點。不過，新增死亡人數確實因接種人數增加而有下降趨勢，認為BioNTech疫苗仍然有效。

BioNTech團隊於《刺針》刊文指整體有效率為95.3%

今次是首份BioNTech在亞洲國家進行、針對包括南非等主流變異病毒株有效率的臨床研究文獻。較早前，美洲、歐洲及非洲均曾進行有關變異病毒株有效率的真實世界研究，其中一份在南非招募800人的研究，僅發現9人感染南非病毒株；由於全部來自對照組，所以得出疫苗對病毒株的保護力為100%。

無獨有偶，輝瑞及BioNTech與以色列的團隊，也在昨日（5日）於《刺針》發表BioNTech整體有效率的最新臨床數據，分析當地1月至4月23.2萬宗感染病例，計算出疫苗對預防16歲以上人士的有症狀感染有效率為97%、無症狀感染為91.5%，整體有效率則為95.3%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）