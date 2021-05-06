《蘋果》獲悉，《鏗鏘集》監製李賢哲今日請辭，並於今午向同事宣佈其決定。據了解，港台管理層否決《鏗鏘》製作六四和7.21專題，聲稱助理廣播處長區麗雅曾答應《鏗鏘》只可做民生故仔，惟李認為，管理層的講法等同「《鏗鏘集》已死」，已看不到可以如何走下去。

有港台中人表示，李賢哲今向同事稱，兩星期前向由李百全成立的編輯委員會，遞交《鏗鏘集》六四、7.21事件及討論傳媒定義的製作建議書（proposal）。至今日編輯委員會開完會，由成員之一、上月底署理掌管電視部的助理廣播處長區麗雅的陳俊樂，告知正式否決相關故仔題目，指區麗雅曾清楚承諾，《鏗鏘集》以後不會再做「政治嘢」，只做民生故仔。

消息指，李表明未曾聽過有關講法，「覺得咁樣做唔到落去」，又認為若「要拗」，六四和7.21等議題也關乎民生，但管理層似乎已有既定想法，這樣代表《鏗鏘集》已死，「要行嘅路已經行完」。

消息斥，編委會「最賤」是聲稱區承諾了以後不做政治故，「但下面無人知」，而區現時請長假至至少8月。

《蘋果》已向港台查詢，有待回覆。

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