土地供應不足，政府擬在青衣一幅面積達2.73公頃的綠化地帶，興建近4,000個公營房屋單位，預料容納近萬人居住。不過，有當區區議員反對項目，質疑項目不但造成環境影響，例如須將溪流改道、具保育價值的水生物種亦須被遷移，至少4棵土沉香須被移植，亦對該區造成沉重交通負荷，促當局撤回計劃。

根據規劃署、土木工程拓展署及房屋署遞交葵青區議會的文件顯示，發展局聯同規劃署在2014年就短中期適合改作房屋發展用地諮詢葵青區議會，建議改劃葵青區13幅土地作住宅發展用途，包括是次用地。至2019年當局再委託獨立顧問進一步研究，建議於該幅位於青衣西路，面積約2.73公頃的土地，興建約3,800個公營房屋單位，以容納約1.03萬人。當局稱，預期計劃並不會引致無法克服的技術問題，但該幅土地屬「綠化地帶」，故須向城規會申請改劃為「住宅（甲類）5」地帶，建議最高總地積比率為6.7倍，建築物高度限達220米；房委會擬建成3幢住宅大樓及幼稚園、零售及社會福利等設施。

一段自然徑將被拆除 溪流須改道

當局指，擬議發展計劃範圍內將設置公共交通交匯處，初步評估計劃不會對附近交通造成顯著影響，包括青衣西路及青康路等。但當局稱，發展計劃下一段「青衣自然徑」將會被拆除，並建議於擬議發展計劃範圍外的西面興建一段新的行山徑，以延伸現有的「青衣自然徑」。發展計劃亦對該區生態造成影響，將影響若干現有林地和溪流，受影響一段溪流將會改道重置，當局將在重置後的溪流加入生態元素，以提供不同的微生境，另外受影響的具保育價值水生物種亦會被遷移。

此外，樹木調查結果亦顯示，擬議發展計劃範圍內除普通樹木，另有4棵土沉香幼樹及半成年樹，但並沒有古樹名冊內的樹木，顧問建議可移植該4棵土沉香，其餘樹木則須移除。當局亦稱，擬議發展計劃的部份範圍位於青衣西工業地段的油庫及石油氣儲存設施的1,000米範圍內，顧問已就擬議發展計劃完成相應的危險評估。結果顯示，「個人風險」合乎有關指引的要求，而「群體風險」則在合理而實際可行的情況下已減至最低；相關危險評估報告已提交「潛在危險設施土地使用策劃和管制協調委員會」審批。

區議員斥欠整體規劃

不過，葵青區區議員郭子健表明反對計劃，稱有關發展不但造成生態影響，「自然生態冇咗就補唔返」，更對該區交通構成嚴重負荷，包括青衣西路及青康路等一帶，相信項目落成後將令該區交通更擠塞。他又稱，當局近年在青衣發展不少公營房屋項目，但欠缺整體規劃，「根本無深思熟慮，交通未必負荷到，巴士班次又無增加，設施亦不足」，促當局為該區做好整全規劃才推行項目。

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