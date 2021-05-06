知名中國官窰瓷器收藏家葛師科聲稱被⼈騙款3.36億元，前年向多名⼈⼠及多間公司興訟，要求還款及賠償。其後⾼等法院頒令禁制被告動⽤涉案資產，並須披露款項去向。其中⼀名被告違反法庭命令，被裁定藐視法庭，今遭判監6個月，但暫緩執行14天。法官黃國瑛明言，倘該被告在14天內仍未按命令完成披露，法庭會下令執行入獄令。被告同時須支付原告方訟費。

原告葛師科一方今早向法庭指出，被告陳亮行在事件中刻意和持續地違反披露責任，涉及這被告部份的1,500萬元已不知去向，原告亦無從追查；加上被告連被裁定藐視法庭的求情理由亦欠奉，原告認為即使被告今日肯作披露，法庭亦應頒下入獄令，最多暫緩執行，給予時間被告有最後披露機會。

沒有律師代表的被告親自陳詞，承認沒有披露資料的行為無疑會令原告與法庭認為他蓄意藐視法庭，但他解釋自從3月法官警告他須作申報後，已曾找過律師，只因律師費龐大，最後放棄聘請律師，無奈之後亦錯過呈交文件的期限。他聲言有心解決問題，對最終未能遵行命令感到遺憾和抱歉。

法官考慮後，決定判被告入獄6個月，但願意給被告最後披露機會，緩刑14天，待被告其間完成履行責任。倘若被告在此期間仍未能完成披露，原告可再作申請，法庭會下令被告即時入獄。

被告早前違反法庭披露命令，加上沒有出庭兼無委派代表上庭，遭法庭裁定藐視法庭， 並發出拘捕令。

原告葛師科早前入稟⾼院，控告包括陳在內的11⼈及6間公司，⾃⾔遭騙去3.36億元，⼜指陳收取了其中1,500萬元。法庭於2019年11⽉26⽇頒下臨時禁制令，禁⽌陳處理或轉移該筆款項，並下令陳須於去年8⽉18⽇前交代款項下落，以及披露其任何逾5萬元的資產。

【案件編號：HCMP2323/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）